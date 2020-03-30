Врач Александр Мясников ответил, что поможет победить коронавирус в России до начала мая
Победить эпидемию коронавируса в России до начала мая возможно, но для этого необходимо в максимальной мере ограничить прямые контакты людей, – так считает известный врач, телеведущий Александр Мясников.
Как сообщает MedikForum.ru, кардиолог, врач общей практики, главный врач Московской Городской клинической больницы им. Жаткевича Александр Мясников утвердительно ответил на вопрос, возможно ли взять под контроль и победить массовое распространение нового коронавируса в России.
Он напомнил, что коронавирусы давно известны вирусологам, а новый вирус, вызывающий у человека заболевание COVID-19, схож со своими «собратьями» на 75%. Благодаря этому врачи могут приблизительно рассчитать развитие его пандемии. Сначала наблюдается всплеск в течение двух месяцев, потом он естественным путем идет на спад, – сказал об этом Александр Мясников.
«Коронавирус стихнет к лету – в основном, под влиянием ультрафиолета. Если мы на это наложим карантинные меры, у нас есть все шансы к маю перевести эту инфекцию в разряд контролируемых», - ответил врач на вопрос, как быстрее нормализовать ситуацию.
По его словам, такие меры предотвращения коронавирусной инфекции COVID-19, как мытье рук и ношение масок являются лишь вспомогательными. Единственный способ обуздать и победить ее – соблюдение режима карантина. Данная меры была придумана человечеством еще в прошлые века, и ничего лучше этого предложить уже нельзя.
Прежде всего, карантин должны соблюдать пожилые люди и страдающие хроническими заболеваниями – их риск заразиться, заразить других, а также погибнуть в разы выше. В то же время врач убежден: изоляция должна быть более длительной, чем неделя.
«Вы все ждете карантин до 5 апреля. Мое мнение как врача: ни до какого 5 апреля мы не справимся, должно быть минимум две недели. Гуляние туда-сюда безалаберно. Надо сесть и переждать», - подчеркнул врач.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что Александром Мясниковым была названа главная опасность нового коронавируса.
Оставить комментарий