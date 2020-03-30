Врач Александр Мясников ответил, что поможет победить коронавирус в России до начала мая

«Коронавирус стихнет к лету – в основном, под влиянием ультрафиолета. Если мы на это наложим карантинные меры, у нас есть все шансы к маю перевести эту инфекцию в разряд контролируемых», - ответил врач на вопрос, как быстрее нормализовать ситуацию.

«Вы все ждете карантин до 5 апреля. Мое мнение как врача: ни до какого 5 апреля мы не справимся, должно быть минимум две недели. Гуляние туда-сюда безалаберно. Надо сесть и переждать», - подчеркнул врач.