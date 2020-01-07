«Вы так похожи»: Елизавета Боярская поделилась редким снимком с мужем

«Красавчики!», «Хорошего вам отдыха!», «Такие красивые и загорелые!», «Как вы похожи! Счастья вам», «Надо же так быть похожими друг на друга», «Как будто брат с сестрой! Надо же такое сходство.... Совет вам, да любовь на долгие годы!», «Вы так похожие», - заметили подписчики в комментариях.

На своей странице в соцсети Instagram 34-летняя Боярская решила поделиться редким семейным фото, на котором она абсолютно без косметики позирует в объятиях своего мужа, актера Максима Матвеева. Кстати, актеры редко мелькают в соцсетях друг у друга.Новый снимок вызвал бурю эмоций у поклонников звездной пары. Многие написали, что артисты выглядят отдохнувшими и посвежевшими, а некоторые даже отметили, что Елизавета и Максим очень похожи.Ранее портал «МедикФорум» писал , что 41-летняя актриса Екатерина Климова показала редкое фото с четырьмя детьми.