«Вы так похожи»: Елизавета Боярская поделилась редким снимком с мужем
Новогодние праздники медленно, но верно подходят к своему концу, но российские звезды не спешат прерывать свой отдых в теплых краях. Так, например, актеры Елизавета Боярская и Максим Матвеев вместе с сыновьями проводят свободное время на берегу океана.
На своей странице в соцсети Instagram 34-летняя Боярская решила поделиться редким семейным фото, на котором она абсолютно без косметики позирует в объятиях своего мужа, актера Максима Матвеева. Кстати, актеры редко мелькают в соцсетях друг у друга.
Новый снимок вызвал бурю эмоций у поклонников звездной пары. Многие написали, что артисты выглядят отдохнувшими и посвежевшими, а некоторые даже отметили, что Елизавета и Максим очень похожи.
«Красавчики!», «Хорошего вам отдыха!», «Такие красивые и загорелые!», «Как вы похожи! Счастья вам», «Надо же так быть похожими друг на друга», «Как будто брат с сестрой! Надо же такое сходство.... Совет вам, да любовь на долгие годы!», «Вы так похожие», - заметили подписчики в комментариях.
Ранее портал «МедикФорум» писал, что 41-летняя актриса Екатерина Климова показала редкое фото с четырьмя детьми.
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