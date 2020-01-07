Российские звезды показали, как они встретили Рождество в кругу семьи

«Всей семьей поздравляем с Рождеством! Здоровья, мира, любви и Ангела-Хранителя всегда рядом», - пожелала 37-летняя Брежнева поклонникам.

«С Рождеством вас, мои дорогие! Пускай ваши сердца всегда будут наполнены любовью и теплом, а в доме царят радость и благополучие», - написал артист.