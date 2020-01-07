Российские звезды показали, как они встретили Рождество в кругу семьи
7 января православные христиане отмечают Рождество. Российские звезды также решили показать, как они встретили этот светлый праздник.
Вера Брежнева отметила Рождество в кругу семьи. На фото, опубликованном в Instagram звезды, можно увидеть ее супруга Константина Меладзе, сестру, младшую дочь и других родственников.
«Всей семьей поздравляем с Рождеством! Здоровья, мира, любви и Ангела-Хранителя всегда рядом», - пожелала 37-летняя Брежнева поклонникам.
Певец Денис Клявер также поделился теплым семейным снимком и поздравил фанатов с рождественскими праздниками. Компанию на фото семейству составили козочка и кот.
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С Рождеством вас, мои дорогие?? Пускай ваши сердца всегда будут наполнены любовью и теплом, а в доме царят радость и благополучие??? #рождество2020 P.S В этом году козлята появятся только в конце января, так что на традиционном семейном рождественском фото вместо них кот и взрослая козочка?
«С Рождеством вас, мои дорогие! Пускай ваши сердца всегда будут наполнены любовью и теплом, а в доме царят радость и благополучие», - написал артист.
Хоккеист Александр Овечкин встретил православное Рождество в компании своей супруги Анастасии и годовалого сына в США.
Певица Зара не стала отставать и также показала поклонникам теплый семейный снимок, на котором она запечатлена с детьми на фоне елки, и поздравила своих подписчиков с праздником.
Модель Виктория Лопырева поделилась в Сети семейной фотографией с мужем Игорем и их маленьким ребенком.
Ранее портал «МедикФорум» показал, в каких нарядах российские звезды встретили Новый год.
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