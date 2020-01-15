Не все поклонники смогли узнать Аллу Пугачеву на новом фото в Сети

«Встречайте Старый Новый Год с хорошим настроением и все старое обновится», - написала Алла Борисовна.

«Вы и так красивая! Без фотошопа», «Выглядите потрясающе», «Какая молодая Алла», «Восхитительны», «Это кто? Явно не Пугачева», «Кто это?», «Неузнаваема», «Простите, кто на фото?», «Не похожи», «Что с вами?», «Боже мой, вся перетянутая», - отметили в Сети.