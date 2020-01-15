Не все поклонники смогли узнать Аллу Пугачеву на новом фото в Сети
Алла Пугачева не так много времени уделяет социальным сетям, как ее «звездные» коллеги. Однако в честь старого Нового года Примадонна все-таки решила поделиться новым фото и поздравить поклонников с праздником.
У себя в Instagram 70-летняя звезда российской эстрады опубликовала новое селфи и пожелала многочисленным поклонникам счастливого старого Нового года.
«Встречайте Старый Новый Год с хорошим настроением и все старое обновится», - написала Алла Борисовна.
Коллеги по «цеху» и поклонники творчества Примадонны поблагодарили ее за поздравление, а некоторые также обсудили внешность Пугачевой на фото. Большинство подписчиков осыпали 70-летнюю артистку комплиментами, отметив, что она прекрасно выглядит, а другие заявили, что не сразу ее узнали.
«Вы и так красивая! Без фотошопа», «Выглядите потрясающе», «Какая молодая Алла», «Восхитительны», «Это кто? Явно не Пугачева», «Кто это?», «Неузнаваема», «Простите, кто на фото?», «Не похожи», «Что с вами?», «Боже мой, вся перетянутая», - отметили в Сети.
Напомним, что на днях поклонников семейной фотографией с женой и детьми порадовал супруг Примадонны, шоумен Максим Галкин. Артист показал, как они всей семьей сходили в кино.
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