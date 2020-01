«Мамина копия»: Любовь Успенская показала восстановившуюся после операций дочь

View this post on Instagram

Дорогие Татьяночки!) хочу поздравить вас с вашим днём! Пусть жизнь приносит только приятные сюрпризы, больше улыбок, счастья и успехов вам во всём?? А так же, хочу поздравить самую важную для меня Татьяну @pacha_tati ? Доченька, радость моя, ты невероятно талантлива, ты неповторима, уникальна! Я хочу, чтобы ты была самой счастливой и здоровой, мне для счастья больше ничего не нужно ?? Просто иди к своей мечте, а я тебя во всем поддержу?? ? #сднемтатьяны