«Мамина копия»: Любовь Успенская показала восстановившуюся после операций дочь
Любовь Успенская – не только звезда русского шансона, но и звезда Instagram. В популярной соцсети она с удовольствием делится подробностями своей артистической жизни, при этом старается скрывать от любопытных глаз личную жизнь. Однако в этот раз певица сделала небольшое исключение.
Многим поклонникам Успенской известно, что в сентябре 2018 года в ее семье произошли большие неприятности – единственная дочь Татьяна попала в серьезную аварию в Коста-Рике. После этого девушку ждали несколько тяжелых операций и сложное восстановление. После этого Татьяна даже впала в депрессию.
Но похоже, что теперь все хорошо. На своей странице в соцсети Instagram 65-летняя Любовь Успенская в Татьянин день опубликовала новое фото 30-летней дочери, на котором та выглядит свежей и отдохнувшей.
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Дорогие Татьяночки!) хочу поздравить вас с вашим днём! Пусть жизнь приносит только приятные сюрпризы, больше улыбок, счастья и успехов вам во всём?? А так же, хочу поздравить самую важную для меня Татьяну @pacha_tati ? Доченька, радость моя, ты невероятно талантлива, ты неповторима, уникальна! Я хочу, чтобы ты была самой счастливой и здоровой, мне для счастья больше ничего не нужно ?? Просто иди к своей мечте, а я тебя во всем поддержу?? ? #сднемтатьяны
«Доченька, радость моя, ты невероятно талантлива, ты неповторима, уникальна! Я хочу, чтобы ты была самой счастливой и здоровой, мне для счастья больше ничего не нужно. Просто иди к своей мечте, а я тебя во всем поддержу», - трогательно подписала снимок 65-летняя артистка.
Поклонники Успенской присоединились к пожеланиям здоровья и благополучия, а также отметили, что Татьяна растет настоящей копией красавицы-мамы.
«Она на Вас очень похожа», «Мамина копия, счастья Вашей доченьке», «Пусть у Вас и Вашей доченьки всё будет хорошо», «Красивая, мамина копия», «Какая дочь красавица, и на вас похожа», - написали интернет-пользователи.
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