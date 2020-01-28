«Мамина копия»: Любовь Успенская показала восстановившуюся после операций дочь

«Доченька, радость моя, ты невероятно талантлива, ты неповторима, уникальна! Я хочу, чтобы ты была самой счастливой и здоровой, мне для счастья больше ничего не нужно. Просто иди к своей мечте, а я тебя во всем поддержу», - трогательно подписала снимок 65-летняя артистка.

«Она на Вас очень похожа», «Мамина копия, счастья Вашей доченьке», «Пусть у Вас и Вашей доченьки всё будет хорошо», «Красивая, мамина копия», «Какая дочь красавица, и на вас похожа», - написали интернет-пользователи.