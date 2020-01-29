Анна Семенович прибегла к интервальному голоданию, чтобы похудеть
Анна Семенович никогда не скрывала, что любит вкусно поесть, особенно в отпуске. Так, после очередных каникул в теплых краях певица призналась, что поправилась на четыре килограмма, и сразу решила сесть на диету.
Для похудения 39-летняя Семенович выбрала интервальный тип голодания, о чем она и рассказала на своей странице в соцсети Instagram.
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Мои хорошие, как я рада , что так много людей вчера откликнулись на мой пост о похудении ? Почти все хотят стройнеть вместе и потдержали мое желание пройти <Марафон Стройности>? Вместе нам будет легче и веселее, давайте в комментариях делиться своими методами похудения и конечно мотивировать друг друга ?? Я буду практиковать интервальное голодание , один раз я уже пробовала этот метод и мне он очень понравился , я легко отказываюсь от завтрака, а вот ужинать я люблю ? Интервальное голодание заключается в том, что я голодаю 16 часов после ужина и в этот период пью только воду . Я не очень люблю завтракать и мне такой метод даётся легко, но также можно отказаться от ужина и утром плотно позавтракать. Статья об интервальном голодании в карусели ?? листайте. Но такой метод подходит не всем, нужно знать , что у вас нет проблем с системой пищеварения . Поэтому сначала лучше проконсультироваться с врачем ?? Каждый может выглядеть , как он хочет и стройнеть нужно в удовольствие !!! Мы начинаем наш марафон , ставьте лайк и пишите в коментах сколько кг хотите скинуть , и мы вместе пойдём к нашей цели ?? Все подробности моего постройнения у меня в сторис , у нас все получиться . Вперёд мои ?? #марафонстройности #зож #успех #анясеменович #певица #ведущая #позитивщики??????
Также знаменитость поподробнее объяснила, что же это за диета. Так, после ужина нужно ничего не есть в течение 16 часов, разрешается только пить воду. Либо можно отказаться от ужина, зато плотно позавтракать утром.
Семенович подчеркнула, что такой вид похудения подходит далеко не всем. Она посоветовала для начала проконсультироваться со специалистом.
В комментариях поклонники поддержали свою любимицу и отметили, что она все равно выглядит прекрасно.
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