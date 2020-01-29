Анна Семенович прибегла к интервальному голоданию, чтобы похудеть

«Я буду практиковать интервальное голодание, один раз я уже пробовала этот метод и мне он очень понравился, я легко отказываюсь от завтрака, а вот ужинать я люблю», - сообщила артистка.

Для похудения 39-летняя Семенович выбрала интервальный тип голодания, о чем она и рассказала на своей странице в соцсети Instagram Также знаменитость поподробнее объяснила, что же это за диета. Так, после ужина нужно ничего не есть в течение 16 часов, разрешается только пить воду. Либо можно отказаться от ужина, зато плотно позавтракать утром.Семенович подчеркнула, что такой вид похудения подходит далеко не всем. Она посоветовала для начала проконсультироваться со специалистом.В комментариях поклонники поддержали свою любимицу и отметили, что она все равно выглядит прекрасно.Ранее портал «Медикфорум» со ссылкой на экспертов рассказал , как обуздать тягу к вредной еде.