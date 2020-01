Анна Семенович прибегла к интервальному голоданию, чтобы похудеть

View this post on Instagram

Мои хорошие, как я рада , что так много людей вчера откликнулись на мой пост о похудении ? Почти все хотят стройнеть вместе и потдержали мое желание пройти <Марафон Стройности>? Вместе нам будет легче и веселее, давайте в комментариях делиться своими методами похудения и конечно мотивировать друг друга ?? Я буду практиковать интервальное голодание , один раз я уже пробовала этот метод и мне он очень понравился , я легко отказываюсь от завтрака, а вот ужинать я люблю ? Интервальное голодание заключается в том, что я голодаю 16 часов после ужина и в этот период пью только воду . Я не очень люблю завтракать и мне такой метод даётся легко, но также можно отказаться от ужина и утром плотно позавтракать. Статья об интервальном голодании в карусели ?? листайте. Но такой метод подходит не всем, нужно знать , что у вас нет проблем с системой пищеварения . Поэтому сначала лучше проконсультироваться с врачем ?? Каждый может выглядеть , как он хочет и стройнеть нужно в удовольствие !!! Мы начинаем наш марафон , ставьте лайк и пишите в коментах сколько кг хотите скинуть , и мы вместе пойдём к нашей цели ?? Все подробности моего постройнения у меня в сторис , у нас все получиться . Вперёд мои ?? #марафонстройности #зож #успех #анясеменович #певица #ведущая #позитивщики??????