Валерий Меладзе с тремя подросшими дочерьми украсил обложку журнала

View this post on Instagram

Валерий Меладзе @meladzevalerian вместе с дочерьми Ингой @ingameladze, Соней @sofikomeladze и Ариной @meladzearina на обложке журнала @hello__ru ? Уже в продаже! ? #ВалерийМеладзе #Меладзе #Hello #MeladzeMusic