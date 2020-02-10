Валерий Меладзе с тремя подросшими дочерьми украсил обложку журнала

«Как тройняшки, но Валерия не видно в них, видимо все трое в маму», «Все на мать похожи», «Инга — мамина дочка. Арина — папина доча», «Красавицы, и папа статный», «Бывает же такое, каждая сестра как будто отксерокопированная со старшей сестры», - написали интернет-пользователи.

Фото с обложкой, на которой Меладзе позирует вместе с наследницами, опубликованы в соцсети Instagram . Для фотосессии молодые девушки выбрали эффектные образы в разноцветных пальто, а акцентом в их макияже стала яркая помада.Как стало известно, съемка проводилась на станции «Деловой центр» московского метрополитена. В интервью Валерий Меладзе признался, что его главное желание – дать детям возможность найти себя в этом мире.Большинство поклонников оценили редкое семейное фото артиста с дочками, при этом отметив, что девочки все-таки больше похожи на маму, Ирину Малухину.Напомним, что у 54-летнего Меладзе также есть двое сыновей от отношений с певицей Альбиной Джанабаевой.Ранее портал «Медикфорум» писал , что бывшая солистка группы ВИА Гра Анна Седокова спровоцировала слухи о четвертой беременности.