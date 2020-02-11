70-летняя Алла Пугачева блеснула в стильном наряде на кинопремьере
Алла Пугачева сейчас реже выходит в свет, но если и делает это, то всегда эффектно. Так и в этот раз она затмила всех пришедших на премьеру кинофильма «Лед-2» в Москве в стильном наряде.
Для светского мероприятия Примадонна выбрала толстовку «оверсайз», декорированную молниями, а также черные легинсы, которые подчеркнули ее стройные ноги.
На кинопремьере компанию Алле Борисовне составил вовсе не ее муж, Максим Галкин, а отметивший недавно 50-летний юбилей модельер Игорь Гуляев, друг певицы.
Фото и видео с мероприятия уже появились на просторах Сети и, в том числе, на странице Instagramсамой Примадонны. Кстати, по ее словам, во время просмотра фильма в кинотеатре произошел инцидент. Загорелась электропроводка, после чего всех зрителей вывели из зала. К счастью, никто не пострадал.
Ранее наш портал «Медикфорум» писал, что 70-летняя Алла Пугачева с ярким макияжем вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях.
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