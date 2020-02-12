50-летнюю Татьяну Буланову в образе ретро дивы сравнили с Мэрилин Монро

«Невероятно красивая фотография, построенная исключительно на естественном свете, без фотошопа!», - подписала кадр Буланова.

«Шикарная!», «Просто дива», «Танечка, солнце, ты тут немного похожа на Марлен Дитрих», «Королева», «Глаз не оторвать!», «Мэрилин Монро», «Очень идет образ Мэрилин», «Мэрилин Монро на вас похожа!», - восхитились фанаты в комментариях.