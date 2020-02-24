«Найдите 10 отличий»: Олег Газманов показал, как он выглядел в 20 лет

«Найдите 10 отличий 1971-2020гг! С днём Защитника Отечества!», - поздравил Газманов своих подписчиков.

«Сейчас более сексуальный», «Я только два нашла – цвет волос и одежда», «Отличий нет, практически, а седина настоящему мужчине к лицу», «Отлично выглядишь. Только чуть поседел», «Так, какому дьяволу душу продавать, чтобы так выглядеть спустя столько лет?», «Не вижу отличий», - написали интернет-пользователи в комментариях.