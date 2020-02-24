«Найдите 10 отличий»: Олег Газманов показал, как он выглядел в 20 лет
Олег Газманов не стал исключением – артист не забыл поздравить своих поклонников с Днем защитника Отечества, который в нашей стране отмечают 23 февраля. Однако сделал певец это весьма оригинально.
На своей странице в соцсети Instagram 68-летний Олег Газманов разместил редкое архивное фото, на котором тогда еще будущему артисту всего 20 лет. Тогда он учился в инженерно-морском училище в Калининграде.
«Найдите 10 отличий 1971-2020гг! С днём Защитника Отечества!», - поздравил Газманов своих подписчиков.
Поклонники признались, что Олег Михайлович сейчас так хорошо выглядит, что найти десять отличий действительно сложно. А многие даже сказали, что нынешний Газманов им нравится больше.
«Сейчас более сексуальный», «Я только два нашла – цвет волос и одежда», «Отличий нет, практически, а седина настоящему мужчине к лицу», «Отлично выглядишь. Только чуть поседел», «Так, какому дьяволу душу продавать, чтобы так выглядеть спустя столько лет?», «Не вижу отличий», - написали интернет-пользователи в комментариях.
Ранее портал «Медикфорум» перечислил российских звезд, которые в свое время отдали долг родине, отслужив в армии.
Оставить комментарий