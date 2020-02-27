Пользователи Сети не узнали изменившуюся Жанну Агузарову
Звезда 80-х и 90-х Жанна Агузарова в последнее время не так часто появляется на публике. Но для онлайн-шоу Максима Галкина «Музыкалити» эпатажная дива сделала исключение.
57-летняя Агузарова не стала изменять себе и на программу к шоумену она пришла в ярком образе – певица надела многослойный наряд, ожерелье с шипами, а дополнила это все золотистыми наклейками на лбу.
Анонс выпуска «Музыкалити» Максим Галкин разместил у себя на странице в Instagram. Подписчики не остались равнодушными к тому, как сейчас выглядит звезда Жанна Агузарова. Некоторые интернет-пользователи сочли, что певица переборщила с пластикой.
«Ужас! Стала ещё страшнее!», «5 лет и 2 разных человека... Пластика не вечна, увы...», «Агузарова на Джокера похожа», «Мумия возвращается», «Я думала, это Варнава под гримом», «Максим, дайте официальный ответ, что это реально Жанна. А то все почему-то сомневаются и Варнаву приплетают», - написали подписчики Галкина.
Впрочем, были и позитивные комментарии. Многие отметили неповторимый стиль эпатажной певицы.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что в Сети с трудом узнали изменившуюся после развода Елену Степаненко.
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