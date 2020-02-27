Пользователи Сети не узнали изменившуюся Жанну Агузарову

«Ужас! Стала ещё страшнее!», «5 лет и 2 разных человека... Пластика не вечна, увы...», «Агузарова на Джокера похожа», «Мумия возвращается», «Я думала, это Варнава под гримом», «Максим, дайте официальный ответ, что это реально Жанна. А то все почему-то сомневаются и Варнаву приплетают», - написали подписчики Галкина.

57-летняя Агузарова не стала изменять себе и на программу к шоумену она пришла в ярком образе – певица надела многослойный наряд, ожерелье с шипами, а дополнила это все золотистыми наклейками на лбу.Анонс выпуска «Музыкалити» Максим Галкин разместил у себя на странице в Instagram . Подписчики не остались равнодушными к тому, как сейчас выглядит звезда Жанна Агузарова. Некоторые интернет-пользователи сочли, что певица переборщила с пластикой.Впрочем, были и позитивные комментарии. Многие отметили неповторимый стиль эпатажной певицы.Ранее портал «Медикфорум» писал , что в Сети с трудом узнали изменившуюся после развода Елену Степаненко.