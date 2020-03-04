Овечкин и Шубская раскрыли пол второго ребенка
В конце февраля хоккеист Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская поделились радостной новостью – они снова станут родителями. На днях пара раскрыла пол второго ребенка.
На днях подруги Шубской устроили для нее вечеринку Babyshower – на ней обычно родители сообщают пол ребенка будущего малыша. На мероприятии модель призналась, что у нее родится уже второй мальчик. Об этом Анастасия рассказала также и на своей странице в соцсети Instagram.
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Такой красивый ,душевный и весёлый #babyshower мне устроили мои девочки, во главе с @varvara_41791 ?спасибо вам ,дорогие,за прекрасный праздник и за то , что улыбка просто не покидала меня весь вечер?? очень много фотографий, остальные будут в актуальном??#ovechkinfamily #ovechkin#babyboy#pregnancy#овечкин #ovijr photo: @julia.chess
Многочисленные подписчики порадовались за Александра Овечкина и его супругу и пожелали девушке легкой беременности и крепкого здоровья.
Напомним, что для знаменитой пары это будет уже второй ребенок. Их первенец появился на свет летом 2018 года.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что 40-летняя звезда сериалов «Кухня» и «ИП Пирогова» Елена Подкаминская стала мамой в третий раз. У нее родился мальчик, которого родители назвали Александром.
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