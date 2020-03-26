Надежда Бабкина поделилась редким фото с молодым возлюбленным
Надежде Бабкиной недавно исполнилось 70 лет, но в это мало кто может поверить – певица не просто выглядит моложе своих лет, но и ведет активную жизнь, гастролирует, выступает и занимается творчеством.
Также Надежда Бабкина – пример для многих женщин, что после 60 лет личная жизнь все еще может бить ключом. В доказательство этих слов артистка разместила на своей странице в Instagram редкий совместный кадр с молодым возлюбленным Евгением Гором.
Несмотря на разницу в возрасте, судя по всему, в отношениях пары все замечательно.
«С Женькой в танце кружимся», - подписала снимок Бабкина.
Поклонники не смогли пройти мимо такой фотографии и начали осыпать Надежду Георгиевну и ее возлюбленного комплиментами.
«Красивые и счастливые», «Красивая пара, будьте счастливы», «Молодец Надюшка! Жить надо сейчас и всех благ вам», «Вечно молодая!», «Бабкина клевая», «Будьте счастливы, вы очень красивые, оставайтесь такими энергичными долго, долго», - пожелали подписчики.
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