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Надежда Бабкина поделилась редким фото с молодым возлюбленным

Надежда Бабкина

Надежде Бабкиной недавно исполнилось 70 лет, но в это мало кто может поверить – певица не просто выглядит моложе своих лет, но и ведет активную жизнь, гастролирует, выступает и занимается творчеством.

Также Надежда Бабкина – пример для многих женщин, что после 60 лет личная жизнь все еще может бить ключом. В доказательство этих слов артистка разместила на своей странице в Instagram редкий совместный кадр с молодым возлюбленным Евгением Гором.



Несмотря на разницу в возрасте, судя по всему, в отношениях пары все замечательно.

«С Женькой в танце кружимся», - подписала снимок Бабкина.


Поклонники не смогли пройти мимо такой фотографии и начали осыпать Надежду Георгиевну и ее возлюбленного комплиментами.

«Красивые и счастливые», «Красивая пара, будьте счастливы», «Молодец Надюшка! Жить надо сейчас и всех благ вам», «Вечно молодая!», «Бабкина клевая», «Будьте счастливы, вы очень красивые, оставайтесь такими энергичными долго, долго», - пожелали подписчики.


Ранее портал «Медикфорум» писал, что 51-летняя супермодель Хелена Кристенсен показала идеальную фигуру в купальнике.
Теги : Надежда Бабкина, звезды, отношения
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Надежда Бабкина поделилась редким фото с молодым возлюбленным