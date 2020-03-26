Надежда Бабкина поделилась редким фото с молодым возлюбленным

«С Женькой в танце кружимся», - подписала снимок Бабкина.

«Красивые и счастливые», «Красивая пара, будьте счастливы», «Молодец Надюшка! Жить надо сейчас и всех благ вам», «Вечно молодая!», «Бабкина клевая», «Будьте счастливы, вы очень красивые, оставайтесь такими энергичными долго, долго», - пожелали подписчики.