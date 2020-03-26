Филипп Киркоров показал, как его сын учится на «удаленке»

«Учеба на «удалёнке». Делу время, потехе час…», - подписал кадры Филипп.

«Умничка», «У меня сын тоже так учится», «Молодец наш парень!», «Красавчик», «Сейчас все так... А что делать? Держимся», «Мартин красавчик», «У нас то же самое», - написали интернет-пользователи.