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Филипп Киркоров показал, как его сын учится на «удаленке»

Филипп Киркоров

Некоторое время назад российских детей перевели на удаленное обучение. Не стали исключением и «звездные» наследники. Так, Филипп Киркоров показал, как его сын Мартин занимается на «удаленке».

У Мартина Киркорова появилась своя страничка в Instagram, которую ведет его «звездный» папа – Филипп. Накануне артист опубликовал короткое видео, где он запечатлел своего наследника, занимающегося английским языком с преподавателем онлайн.



«Учеба на «удалёнке». Делу время, потехе час…», - подписал кадры Филипп.

Поклонникам певца и его сына ролик понравился, о чем они и написали в комментариях. Многие также отметили, что их дети так же занимаются дома.

«Умничка», «У меня сын тоже так учится», «Молодец наш парень!», «Красавчик», «Сейчас все так... А что делать? Держимся», «Мартин красавчик», «У нас то же самое», - написали интернет-пользователи.

Напомним, что у Филиппа Киркорова есть двое детей – Алла-Виктория (родилась в 2011 году) и Мартин (родился в 2012 году).

Ранее портал «Медикфорум» писал о том, что старший сын Юлии Барановской, по мнению пользователей Сети, растет копией футболиста Андрея Аршавина.
Теги : Филипп Киркоров, дети звезд, обучение
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Филипп Киркоров показал, как его сын учится на «удаленке»
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