Бузова призналась, что Тарасов заставлял ее увеличить грудь

«Мне всю жизнь во время брака говорили, что у меня маленькая грудь, «Вот было б классно, если б ты сделала сиськи». Это я сейчас понимаю, что уже тогда мне нужно было бежать. Потому что, если мужчина любит, он любит. Можно было сказать: может, ты на массаж походишь или в спортзал, как-то стимулировать», - отметила Ольга.

Так, в онлайн-программе «Алена, блин!» Бузова призналась, что огромные комплексы по поводу размера груди ей привил ее бывший муж Дмитрий Тарасов. По словам ведущей «Дома-2», экс-супруг постоянно призывал ее скорректировать внешность.Более того, после развода комплексы у артистки обострились еще сильнее. В 2017 году она даже записалась на операцию по увеличению груди, но в последний момент передумала. Бузова осознала, что любит себя такой, какая она есть.Напомним, что с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова развелась в 2016 году. Сейчас певица счастлива в отношениях с блогером Давидом Манукяном (Давой).