Галкин поделился трогательным семейным фото с Пугачевой и детьми
Максим Галкин в период карантина решил порадовать поклонников редкой семейной фотографией со своими детьми и супругой – Аллой Борисовной.
На своей странице в соцсети Instagram 43-летний юморист поделился трогательным снимком, на котором запечатлена вся его семья – Алла Пугачева и дети – Гарри и Лиза.
Галкин также решил поддержать россиян и пожелать им крепкого здоровья и хорошего настроения в эти непростые времена.
«Всем желаем здоровья и бодрого духа!», - подписал семейную фотографию артист.
Многочисленные поклонники и «звездные» коллеги поблагодарили Максима за пожелания, а некоторые также отметили, что 70-летняя Пугачева выглядит очень молодо на новом снимке.
«И вашей семье здоровья! Берегите себя!», «Алла Борисовна с каждым годом молодеет только», «Красивые, Алла Борисовна вообще сияет рядом с тобой», «Как же молодо выглядит Примадонна! Не больше 35 лет дать можно», - написали интернет-пользователи.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что Алла Пугачева вместе с сыном исполнила композицию, изгоняющую коронавирус.
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