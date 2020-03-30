Галкин поделился трогательным семейным фото с Пугачевой и детьми

«Всем желаем здоровья и бодрого духа!», - подписал семейную фотографию артист.

«И вашей семье здоровья! Берегите себя!», «Алла Борисовна с каждым годом молодеет только», «Красивые, Алла Борисовна вообще сияет рядом с тобой», «Как же молодо выглядит Примадонна! Не больше 35 лет дать можно», - написали интернет-пользователи.