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В Нижнем Новгороде наградили «Лучшие социальные проекты года»

площадка для скалолазания для детей

На региональном этапе конкурса в сфере социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» победили 27 значимых проектов.

На федеральном уровне конкурс «Лучший социальный проект года»проводит Российский государственный социальный университет в сотрудничестве с министерством экономического развития России. на региональном уровне организатором выступают областное министерство промышленности, торговли и предпринимательства и некоммерческая организация
«Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области».

От нижегородского региона в финальный этап конкурса вышли 27 участников. все они получили награды из рук заместителя губернатора Нижегородской области Евгения Люлина.

В этом году в регионе были поданы 132 заявки на конкурс, среди которых экспертная комиссия и отобрала 27 участников финала. Девять проектов победили в основных номинациях.

«Лучшим проектом социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья» с проектом «Дом удивительных людей» стал нижегородский Фонд содействия реализации равных возможностей «Открытые двери».

– Мы – некоммерческая организация, наш проект создан для детей с особенностями развития, в том числе с ментальными нарушениями, для которых до сих пор не было подобных образовательных программ. «Дом удивительных людей» – это реабилитационные интенсивы в группах по десять человек, в загородном отделе. С каждым ребенком по индивидуальной программе занимаются различные специалисты – психологи, педагоги,

– сказала глава проекта Анна Щавлева.

«Лучшим проектом социального предпринимательства в сфере социального обслуживания» стал пансионат для пожилых людей с медицинским уходом «Очаг» из Богородского района.

Предприниматель Олег Беляков победил в номинации, где были представлены технические средства реабилитации: он организовал производство и поставку мобильных подъемников.

В экологии лучшими стали авторы проекта «Умная SREDA», которые производят композитную продукцию для предприятий благоустройства дворов и территорий вблизи домов – бордюров и заборов из переработанного мусора. экологических скамей.

Частный образовательный центр «ДИВО» представил лучший проект в разработке высоких технологий, направленных на помощь инвалидам. А учебно-производственная мастерская «АРТель», которая инвалидов обучает, признана лучшей в сфере занятости и вовлечения инвалидов в активную социальную жизнь.

Нижегородский Центр нейропсихологии и коррекции победил среди проектов дополнительного образования детей, а интерактивный музей «Кварки» представил лучший культурно-просветительский проект. «Федерация скал», создавшая площадку для скалолазанию для детей-инвалидов, победила в номинации, выделяющей проекты, касающиеся здорового образа жизни, физкультуры и спорта.

Победители и финалисты получили памятные призы и дипломы.

– Социальный бизнес сегодня меняет сферу социальных услуг, находя принципиально новые, инновационные подходы к решению важных общественных проблем. В Нижегородской области только в 2019 году появилось порядка 200 новых проектов, что позволило предложить около 1000 дополнительных социальных услуг. Это значит, что несколько десятков тысяч нижегородцев получили более эффективную медицинскую и социальную помощь на дому, инновационные обучающие программы и многое другое,

– заявил обращаясь к участникам конкурса Евгений Люлин.

Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что в Нижнем Новгороде обсудили возможности социального бизнеса.
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