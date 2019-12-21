В Нижнем Новгороде наградили «Лучшие социальные проекты года»

– Мы – некоммерческая организация, наш проект создан для детей с особенностями развития, в том числе с ментальными нарушениями, для которых до сих пор не было подобных образовательных программ. «Дом удивительных людей» – это реабилитационные интенсивы в группах по десять человек, в загородном отделе. С каждым ребенком по индивидуальной программе занимаются различные специалисты – психологи, педагоги,

– Социальный бизнес сегодня меняет сферу социальных услуг, находя принципиально новые, инновационные подходы к решению важных общественных проблем. В Нижегородской области только в 2019 году появилось порядка 200 новых проектов, что позволило предложить около 1000 дополнительных социальных услуг. Это значит, что несколько десятков тысяч нижегородцев получили более эффективную медицинскую и социальную помощь на дому, инновационные обучающие программы и многое другое,