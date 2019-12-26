Многодетная семья на Бору получила подарки от Законодательного собрания Нижегородской области
Спикер регионального парламента Евгений Лебедев выполнил желания четверых юных борчан, сорвав «мандарины» с их записками на елке желаний.
В двенадцатый раз в городе Бор, который находится неподалеку от Нижнего Новгорода, проходит предновогодняя благотворительная акция «Мандарин»: на новогодней елке в местной мэрии каждый может сорвать новогоднюю игрушку в виде одного из отечественных символов Нового года – мандарина. Внутри находятся записки с пожеланиями юных жителей Бора, которые можно попытаться выполнить.
Так и поступил председатель Законодательного собрания региона Евгений Лебедев 25 декабря, сорвав с ветвей новогоднего дерева четыре «мандаринки» – по числу детей в семье Сучляевых.
– Это замечательная акция. Она помогает детям верить в чудо и создает необыкновенную, волшебную атмосферу. Мои ребятишки хотели получить на Новый год разные подарки. Купить их самим нам бы было проблематично. А благодаря акции желания осуществились. Я от души благодарю тех, кто участвует в акции « Мандарин» и помогает исполнить мечты детей,
– сказала многодетная мама.
Каждому ребенку достались конфеты и другие сладости, а кроме того – то, что составляло их заветные желания: самый младший, Ярослав, получил игрушечную машину, шестилетняя Виктория – говорящую русско-английскую азбуку, девятилетней Алине досталась кукла, а 13-летняя Ариадна получила коробочку с косметическими средствами, бьюти-бокс.
– За двенадцать лет существования акция хорошо зарекомендовала себя. Люди с удовольствием принимают в ней участие, и из года в год их становится все больше. Если в прошлом году на елке было вывешено около 400 мандаринов, то в этом их уже почти 500. И это неудивительно. Даря подарок ребенку, приятно видеть его счастливые глаза. Сегодня с уверенностью можно сказать, что акция «Мандарин» превратилась в добрую традицию, которая, обязательно будет продолжена и в дальнейшем,
– отметил Евгений Лебедев.
Стоит отметить, что число тех, кто хочет помочь борским детям из года в год растет. Это и чиновники, и бизнесмены, и благотворители, и просто неравнодушные люди. В тот же день, на борской Депутатской елке спикер регионального парламента отметил:
– Это – самый любимый, самый волшебный праздник. Конечно, с особенным нетерпением его ждут дети, которые верят в Деда Мороза. В предновогодние дни нам, взрослым, очень хочется стать чуть-чуть волшебниками, чтобы вместе с Дедушкой Морозом и Снегурочкой порадовать наших детей и внуков. Мне очень хочется, чтобы ребята выросли умными и сильными, искренне любящими нашу родную землю с ее сказочными красотами, населенную добрыми людьми. Поздравляю всех с наступающим Новым годом,
– сказал Евгений Лебедев.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что нижегородские законодатели вручат подарки ребятам из многодетных и малообеспеченных семей.
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