  1. | | Многодетная семья на Бору получила подарки от Законодательного собрания Нижегородской области

Многодетная семья на Бору получила подарки от Законодательного собрания Нижегородской области

мандарин новогодний

Спикер регионального парламента Евгений Лебедев выполнил желания четверых юных борчан, сорвав «мандарины» с их записками на елке желаний.

В двенадцатый раз в городе Бор, который находится неподалеку от Нижнего Новгорода, проходит предновогодняя благотворительная акция «Мандарин»: на новогодней елке в местной мэрии каждый может сорвать новогоднюю игрушку в виде одного из отечественных символов Нового года – мандарина. Внутри находятся записки с пожеланиями юных жителей Бора, которые можно попытаться выполнить.

Так и поступил председатель Законодательного собрания региона Евгений Лебедев 25 декабря, сорвав с ветвей новогоднего дерева четыре «мандаринки» – по числу детей в семье Сучляевых.

– Это замечательная акция. Она помогает детям верить в чудо и создает необыкновенную, волшебную атмосферу. Мои ребятишки хотели получить на Новый год разные подарки. Купить их самим нам бы было проблематично. А благодаря акции желания осуществились. Я от души благодарю тех, кто участвует в акции « Мандарин» и помогает исполнить мечты детей,

– сказала многодетная мама.

Каждому ребенку достались конфеты и другие сладости, а кроме того – то, что составляло их заветные желания: самый младший, Ярослав, получил игрушечную машину, шестилетняя Виктория – говорящую русско-английскую азбуку, девятилетней Алине досталась кукла, а 13-летняя Ариадна получила коробочку с косметическими средствами, бьюти-бокс.

– За двенадцать лет существования акция хорошо зарекомендовала себя. Люди с удовольствием принимают в ней участие, и из года в год их становится все больше. Если в прошлом году на елке было вывешено около 400 мандаринов, то в этом их уже почти 500. И это неудивительно. Даря подарок ребенку, приятно видеть его счастливые глаза. Сегодня с уверенностью можно сказать, что акция «Мандарин» превратилась в добрую традицию, которая, обязательно будет продолжена и в дальнейшем,

– отметил Евгений Лебедев.

Стоит отметить, что число тех, кто хочет помочь борским детям из года в год растет. Это и чиновники, и бизнесмены, и благотворители, и просто неравнодушные люди. В тот же день, на борской Депутатской елке спикер регионального парламента отметил:

– Это – самый любимый, самый волшебный праздник. Конечно, с особенным нетерпением его ждут дети, которые верят в Деда Мороза. В предновогодние дни нам, взрослым, очень хочется стать чуть-чуть волшебниками, чтобы вместе с Дедушкой Морозом и Снегурочкой порадовать наших детей и внуков. Мне очень хочется, чтобы ребята выросли умными и сильными, искренне любящими нашу родную землю с ее сказочными красотами, населенную добрыми людьми. Поздравляю всех с наступающим Новым годом,

– сказал Евгений Лебедев.

Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что нижегородские законодатели вручат подарки ребятам из многодетных и малообеспеченных семей.
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