Многодетная семья на Бору получила подарки от Законодательного собрания Нижегородской области

– Это замечательная акция. Она помогает детям верить в чудо и создает необыкновенную, волшебную атмосферу. Мои ребятишки хотели получить на Новый год разные подарки. Купить их самим нам бы было проблематично. А благодаря акции желания осуществились. Я от души благодарю тех, кто участвует в акции « Мандарин» и помогает исполнить мечты детей,

– За двенадцать лет существования акция хорошо зарекомендовала себя. Люди с удовольствием принимают в ней участие, и из года в год их становится все больше. Если в прошлом году на елке было вывешено около 400 мандаринов, то в этом их уже почти 500. И это неудивительно. Даря подарок ребенку, приятно видеть его счастливые глаза. Сегодня с уверенностью можно сказать, что акция «Мандарин» превратилась в добрую традицию, которая, обязательно будет продолжена и в дальнейшем,

– Это – самый любимый, самый волшебный праздник. Конечно, с особенным нетерпением его ждут дети, которые верят в Деда Мороза. В предновогодние дни нам, взрослым, очень хочется стать чуть-чуть волшебниками, чтобы вместе с Дедушкой Морозом и Снегурочкой порадовать наших детей и внуков. Мне очень хочется, чтобы ребята выросли умными и сильными, искренне любящими нашу родную землю с ее сказочными красотами, населенную добрыми людьми. Поздравляю всех с наступающим Новым годом,