Вышка для прыжков в воду и спортивные площадки на воде и на суше появятся в нижегородском Чкаловске

– В прошлом году мы завершили работы на объектах, победивших в 2018 году во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах. Это четыре города - Арзамас, Выкса, Саров и Семенов. Общая сумма грантов из федерального бюджета на эти проекты составила 325 млн рублей. Нижегородская область заняла второе место среди всех регионов по объему выигранных денег.

На следующий год, в 2019-м, вновь четыре наших города стали победителями. Это Дзержинск, Навашино, Урень и Богородск. Сумма грантов из федерального бюджета – 249 млн. И здесь наша область снова вошла в ТОП-5 регионов. Планируем и в следующем году участвовать в конкурсе и показать как минимум такой же высокий результат,