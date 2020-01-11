Вышка для прыжков в воду и спортивные площадки на воде и на суше появятся в нижегородском Чкаловске
Город Чкаловск Нижегородской области, который находится на берегу обширного водохранилища – Горьковского моря, – и является малой родиной легендарного пилота, планирует принять участие во Всероссийском конкурсе благоустройства «Малые города и исторические поселения-2020». На протяжении двух лет уже восемь малых городов региона выигрывали в этом конкурсе гранты на благоустройство на общую сумм 574 млн рублей.
Общий же призовой фонд ежегодного конкурса составляет порядка 5 млрд рублей. Принять в нем участие могут малые города до 100 тысяч человек населения и исторические поселения федерального и регионального значения. Конкурс существует два года и за это время гранты получили 160 малых городов из 63 регионов страны.
На втором общественном обсуждении жители Чкаловска выслушали проект преображения городских пространств, который составил по их предложениям Институт развития городской среды Нижегородской области.
Горожане внесли в план свои коррективы.
Так, было предложено установить на набережной вышки для прыжков в воду и сделать здесь же спортивную площадку на суше – и место для занятий водными видами спорта на воде. При этом городская пристань и окружающая ее территория должны стать более свободными и более приспособленными для занятий физической культурой и спортом, пеших прогулок, более привлекательной для тех, кто стремиться вести активный, здоровый образ жизни.
Специалисты Института по итогам встречи доработают концепцию и она будет опубликована на сайте sredann.org.
– В прошлом году мы завершили работы на объектах, победивших в 2018 году во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах. Это четыре города - Арзамас, Выкса, Саров и Семенов. Общая сумма грантов из федерального бюджета на эти проекты составила 325 млн рублей. Нижегородская область заняла второе место среди всех регионов по объему выигранных денег.
На следующий год, в 2019-м, вновь четыре наших города стали победителями. Это Дзержинск, Навашино, Урень и Богородск. Сумма грантов из федерального бюджета – 249 млн. И здесь наша область снова вошла в ТОП-5 регионов. Планируем и в следующем году участвовать в конкурсе и показать как минимум такой же высокий результат,
– прокомментировал участие малых городов региона во всероссийском конкурсе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что в нижегородском Чкаловске собираются сделать площадки для волейбола и футбола и «Волжскую Атлантиду».
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