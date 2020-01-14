Наиболее востребованы у нижегородских предпенсионеров профессии бухгалтера, повара, электромонтера, тракториста и социального работника
В Нижегородской области в рамках национальных проектов «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости» продолжают активно реализовывать программу профессионального переобучения граждан, в том числе инвалидов и людей предпенсионного и пенсионного возраста.
14 января глава нижегородского региона Глеб Никитин заявил, что в текущем. 2020 году на эти цели будет потрачено 174 млн рублей – это на 30 млн рублей больше по сравнению с прошедшим, 2019 годом.
Как сообщили в региональной службе занятости населения, среди нижегородцев предпенсионного возраста самыми востребованными остаются следующие специальности, которые они хотели бы освоить:
- бухгалтерский учет и пользователь ПК (со знанием 1С: Предприятие),
- повар,
- электромонтер контактной сети,
- тракторист,
- социальный работник,
- кладовщик,
- оператор котельной,
- водитель погрузчика,
- штамповщик,
- слесарь.
И это не читая того, что предприятия в рамках этих образовательных программ, получают бюджетную поддержку как со стороны региона, так и со стороны Федерации.
Предприятия наращивают обучение и переобучение нижегородцев на базе собственных учебных центров и образовательных организациях. наиболее широко предлагаются специальности:
- технология машиностроения,
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
- шлифовщик,
- штамповщик,
- токарь,
- электрогазосварщик,
- оператор станков с программным управлением,
- чистильщик по металлу,
- слесарь,
- сметчик.
В этом году выросли не только объемы финансирования, но и расширился перечень тех, кто может бесплатно пройти обучение. Новые категории – это нижегородцы 50+ и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также неработающие жительницы региона, имеющие детей дошкольного возраста,
– заявил по этому поводу глава Нижегородской области Глеб Никитин.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что на профессиональную подготовку пожилых Нижегородская область в 2020 году потратит100 млн рублей.
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