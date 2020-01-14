Наиболее востребованы у нижегородских предпенсионеров профессии бухгалтера, повара, электромонтера, тракториста и социального работника

бухгалтерский учет и пользователь ПК (со знанием 1С: Предприятие),

повар,

электромонтер контактной сети,

тракторист,

социальный работник,

кладовщик,

оператор котельной,

водитель погрузчика,

штамповщик,

слесарь.

технология машиностроения,

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,

шлифовщик,

штамповщик,

токарь,

электрогазосварщик,

оператор станков с программным управлением,

чистильщик по металлу,

слесарь,

сметчик.





В Нижегородской области в рамках национальных проектов «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости» продолжают активно реализовывать программу профессионального переобучения граждан, в том числе инвалидов и людей предпенсионного и пенсионного возраста.14 января глава нижегородского региона Глеб Никитин заявил, что в текущем. 2020 году на эти цели будет потрачено 174 млн рублей – это на 30 млн рублей больше по сравнению с прошедшим, 2019 годом.Как сообщили в региональной службе занятости населения, среди нижегородцев предпенсионного возраста самыми востребованными остаются следующие специальности, которые они хотели бы освоить:Предприятия, в свою очередь, довольны тем, что на рынке труда появляются новые категории потенциальных работников – прошедшие подготовку и переподготовку инвалиды, предпенсионеры и пенсионеры. Это позволяет предприятиям снижать издержки рабочего процесса, а заодно повышать производительность и конкурентоспособность на рынке труда.И это не читая того, что предприятия в рамках этих образовательных программ, получают бюджетную поддержку как со стороны региона, так и со стороны Федерации.Предприятия наращивают обучение и переобучение нижегородцев на базе собственных учебных центров и образовательных организациях. наиболее широко предлагаются специальности:– Мероприятия национальных проектов, связанные с переобучением, в прошлом году уже показали свою эффективность. Нам удалось значительно перевыполнить целевые показатели и помочь почти 6000 жителей региона получить востребованную профессию. В этом году целевой показатель около 2200 человек, но мы планируем за счет более эффективного расходования средств вовлечь в национальные проекты как можно больше нижегородцев.В этом году выросли не только объемы финансирования, но и расширился перечень тех, кто может бесплатно пройти обучение. Новые категории – это нижегородцы 50+ и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также неработающие жительницы региона, имеющие детей дошкольного возраста,– заявил по этому поводу глава Нижегородской области Глеб Никитин.Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что на профессиональную подготовку пожилых Нижегородская область в 2020 году потратит100 млн рублей.