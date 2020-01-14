Угрожающие здоровью нижегородцев несанкционированные свалки найдут со спутника

– Это эффективный инструмент, с помощью которого можно отслеживать появление несанкционированных свалок. Благодаря этому можно проводить более точную инвентаризацию незаконных мест размещения отходов. Также, имея эти данные, мы сможем оперативно реагировать на нарушения природоохранного законодательства.

Космические снимки также обладают отличной наглядностью при мони­торинге каких-либо площадных объектов, они позволяют отслеживать не только изменения формы и размеров объекта, но и другие его характеристики,

В Нижегородской области успешно опробовали новую технологию мониторинга дистанционного зондирования, которая позволяет мониторить, где незаконно сваливают отходы – образуют несанкционированные свалки. Сделало это государственное бюджетное учреждение «Экология региона».Первым в нижегородском регионе был исследован Кстовский район, в результате чего нашли 54 предполагаемых места размещения отходов. район находится непосредственно возле Нижнего Новгорода и нижегородский мусор нарушители свозят зачастую именно сюда.После этого опыта исследования территории региона продолжалось – и нашли еще 204 несанкционированных свалки.информацию направили в отдел организации регионального государственного экологического надзора регионального министерства экологии и природных ресурсов. Здесь должны е подтвердить, после чего – принять меры.Как работает эта космическая технология?Используются снимки с искусственных спутников Земли, которые обладают высоким пространственным разрешением на местности. Это и открывает широкие возможности для быстрого, качественного и точного картографирования территорий. После чего в процессе дешифрировки происходит распознавание объектов по их признакам, определяются характеристики этих объектов и устанавливаются их взаимосвязи с другими объектами.– прокомментировал глава Нижегородской области Глеб Никитин.В настоящее время мониторинг экологических правонарушений продолжается согласно утвержденному плану либо же по факту жалоб и обращений, которые поступают от граждан. С помощью дистанционного зондирования появилась возможность оперативно выявлять любые нарушения в этой сфере и принимать соответствующие меры.Напомним, ранее МедикФорум рассказал, как в России используют разработанное в Нижнем Новгороде мобильное приложение под названием « Экологический инспектор ».