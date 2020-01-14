Спортивные и игровые детские площадки могут украсить нижегородское Лысково

– Я призываю коллег, реализовывающих на местах нацпроект, очень внимательно прислушиваться к пожеланиям жителей. Люди должны видеть, что преображается именно то пространство, которое они выбрали, и меняется оно именно так, как они решили во время обсуждений. Нельзя забывать, что мы стараемся изменить окружающую среду именно для людей. И мы должны делать это вместе с ними, иначе успехов мы не добьемся.

В регионе в следующем году планируется преобразить не менее 107 территорий. На это из федерального бюджета Нижегородской области выделен 1,1 миллиард рублей.

Всего в области к 2024 году планируется благоустроить не менее 606 общественных пространств и 5 200 дворов,

Ранее жители Лысково определились, что благоустраивать город следует начинать с парка Победы и парка районного Дворца культуры. именно эти территории будут преображать в 2020 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».Во время обсуждения жители Лысково поддержали идею создания в рамках концепции благоустройства двух городских парков детской игровой и спортивной зоны. Однако главным образом благоустройство должно быть направлено, по замыслу жителей Лыскова, на формирование здесь среды для прогулок и отдыха: пешеходные дорожки, тротуары, скамейки, урны, освещение – и дополнительное озеленение. Эта прогулочная зона должна, о мнению горожан, находиться по видеонаблюдением.А в парке Победы постановили установить дополнительную военную технику, которая стоит здесь как память о годах Великой Отечественной.– заявил, в свою очередь, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что в нижегородском Чкаловске появятся вышка для прыжков в воду и спортивные площадки на воде и на суше.