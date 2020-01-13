Канатный лабиринт, велодорожки, пути для скандинавской ходьбы и лыжную трассу выбрали жители поселка Сосновское Нижегородской области





– Жители являются основными заказчиками работ и их необходимо активно привлекать к созданию проектов благоустройства. Именно для них мы меняем парки и скверы, создаем новые площади и зоны отдыха. И необходимо понимать, что без их мнения, без учета их пожеланий, успехов нам не добиться.

В прошлом году мы преобразили 100 общественных пространств. В этом году планируем преобразить уже 131 территорию. На это из всех уровней бюджета будет направлено 1,2 миллиарда рублей.

Всего же к 2024 году стоит задача благоустроить не менее 600 общественных пространств в Нижегородской области,