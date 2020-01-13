Канатный лабиринт, велодорожки, пути для скандинавской ходьбы и лыжную трассу выбрали жители поселка Сосновское Нижегородской области
В рабочем поселке Сосновское Нижегородской области вторично обсудили проект благоустройства парка у озера Цимлянское, где в 2020 году начнут работы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
Парк в представлениях жителей Сосновского, которые понемногу начинают претворятся в жизнь, должен представлять собой место, всесторонне подготовленное для разнообразного, в том числе активного, насыщенного физической культурой отдыха.
В сосновском парке возле озера Цимлянское предполагается как дорожки для пеших прогулок, так и велосипедные дорожки. А также – дорожки для занятий скандинавской ходьбой. Кроме того, любители здорового образа жизни получат лыжную трассу и канатный лабиринт.
Здесь же найдется место для различного рода арт-объектов, беседок для отдыха, скамеек, а рядом расположатся детские площадки и пляжная зона.
В ходе общественного обсуждения жители Сосновского высказали пожелание властям, чтобы те предусмотрели охрану этой замечательной территории.
– Жители являются основными заказчиками работ и их необходимо активно привлекать к созданию проектов благоустройства. Именно для них мы меняем парки и скверы, создаем новые площади и зоны отдыха. И необходимо понимать, что без их мнения, без учета их пожеланий, успехов нам не добиться.
В прошлом году мы преобразили 100 общественных пространств. В этом году планируем преобразить уже 131 территорию. На это из всех уровней бюджета будет направлено 1,2 миллиарда рублей.
Всего же к 2024 году стоит задача благоустроить не менее 600 общественных пространств в Нижегородской области,
В прошлом году мы преобразили 100 общественных пространств. В этом году планируем преобразить уже 131 территорию. На это из всех уровней бюджета будет направлено 1,2 миллиарда рублей.
Всего же к 2024 году стоит задача благоустроить не менее 600 общественных пространств в Нижегородской области,
– заявил глава нижегородского региона Глеб Никитин.
Стоит отметить, что всего в текущем, 2020 году в Нижегородской области намерены благоустроить в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 131 общественное пространство.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что в 2020 году спортплощадки появятся в более чем ста местах нижегородского региона.
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