Жители нижегородской Балахны построят спортплощадку на набережной Волги

– Для того, чтобы благоустроить набережную реки Волга в 2020 году, уже сейчас необходимо определиться с концепцией благоустройства и выбрать мероприятия, которые будут реализованы на данной территории. Все поступившие, в том числе в рамках данной встречи, предложения будут учтены, проанализированы и переданы проектантам для последующего отражения в дизайн-проекте благоустройства,

– Важно, чтобы при создании проектов не искажалось мнение людей. То, что они решили во время голосования и во время обсуждений, должно быть воплощено в жизнь. Поэтому очень важно, чтобы в создании проектов благоустройства активно участвовали жители всех возрастов. Только так можно качественно изменить жизнь в малых городах и селах,