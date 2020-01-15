Жители нижегородской Балахны построят спортплощадку на набережной Волги
Одним из населенных пунктов Нижегородской области, где в текущем 2020 году развернутся активные работы по благоустройству города, является Балахна. Балахнинцы собрались на общественное обсуждение, чтобы определиться с тем, что именно нужно их родному городу городу в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
В первую очередь жители Балахны постановили озеленить территорию набережной, посадив здесь многолетние растения, а затем от горожан одно за другим поступили предложения обустроить в районе Спасской церкви спортивную и игровую детские площадки. Сама же набережная должна быть снабжена на скамейками, урнами и, конечно, фонарным освещением.
– Для того, чтобы благоустроить набережную реки Волга в 2020 году, уже сейчас необходимо определиться с концепцией благоустройства и выбрать мероприятия, которые будут реализованы на данной территории. Все поступившие, в том числе в рамках данной встречи, предложения будут учтены, проанализированы и переданы проектантам для последующего отражения в дизайн-проекте благоустройства,
– отметил глава местного самоуправления Балахнинского района Алексей Левкович.
Каждое из предложений балахнинцев было принято районной администрацией и по возможности будет отражено в проекте благоустройства городской среды.
– Важно, чтобы при создании проектов не искажалось мнение людей. То, что они решили во время голосования и во время обсуждений, должно быть воплощено в жизнь. Поэтому очень важно, чтобы в создании проектов благоустройства активно участвовали жители всех возрастов. Только так можно качественно изменить жизнь в малых городах и селах,
– заявил по этому поводу глава Нижегородской области Глеб Никитин.
Напомним, ранее МедикФоруи сообщил, что спортивные и игровые детские площадки могут украсить нижегородское Лысково.
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