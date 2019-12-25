  1. | | Жители нижегородской Шахуньи построят спортплошадку и проложат туристические тропы

Жители нижегородской Шахуньи построят спортплошадку и проложат туристические тропы

Шахунья Нижегородской области

Общественные обсуждения концепции благоустройства города Шахунья Нижегородской области определили, какие объекты хотят создать и преобразить горожане.

Общественные обсуждения, как благоустроить в Шахунье территорию у пруда Январи, прошли в городе в малом зале Школы искусств. Именно эту городскую зону жители планируют подвергнуть реконструкции в 2020 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Что можно сделать у пруда?

Первым делом жители постановили сделать здесь спортивную площадку. А заодно – еще и детскую, игровую. Здесь же, по их мнению, развернутся сеть дорожек и тропинок туристического назначения. Или хотя бы прогулочного.

Чтобы гулять и заниматься физической культурой было комфортнее, следует установить здесь фонари уличного освещения и лавочки для отдыха. А уж если речь зашла об отдыхе, то неплохо сделать тут же и площадку для барбекю...

– Все эти пожелания обязательно должны учитываться архитекторами при создании рабочих проектов. Именно люди являются главными заказчиками при  благоустройстве, и именно благодаря их видению и учету их мнения можно создать территорию, действительно комфортную для всех жителей,

– заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее он отметил, что в следующем году благоустроенных территорий в регионе появится еще больше, не менее 107. На эти цели бюджет Нижегородской области уже получил от бюджета государства 1,1 млрд рублей. К этим деньгам на условиях софинансирования будут добавлены средства бюджета нижегородского региона и средства бюджетов местных муниципалитетов тех территорий, где будет осуществляться благоустройство.

Рейтинговое по выбору таких территорий прошло в Нижегородской области в октябре, в результате чего были выбраны 163 объекта, 79 из которых находятся районах нижегородского региона.

Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что в нижегородском Чкаловске собираются сделать площадки для волейбола и футбола и «Волжскую Атлантиду».
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