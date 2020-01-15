Нейрохирург и волонтеры стали героями года в Нижегородской области
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, подводя итоги 2019 года в стенах Нижегородской ярмарки, выразил слова благодарности тем нижегородцам, которых он назвал настоящими героями года:
– Я не раз повторял и готов повторить снова, что главное сокровище Нижегородской области – это люди. Говоря о героях 2019 года, не могу не отметить Леонида Кравеца. Это руководитель Нижегородского нейрохирургического центра имени Фраермана, который в 2019 году провел уникальную для Нижнего Новгорода операцию по удалению злокачественной глубинной опухоли головного мозга,
– сказал Глеб Никитин.
Нейрохирургическая школа профессора Фраермана известна далеко за пределами Нижегородского региона, подчеркнул губернатор.
Кроме того, глава области выразил признательность поисково-спасательному центру «Рысь», который возглавляет Андрей Ермолаев.
– Не могу не сказать о ребятах-волонтерах, которые участвовали в поисках пятилетней Зарины Авгоновой. Девочка, напомню, пропала 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района. Маленькую Зарину искали почти четыре дня, и 21 августа благодаря нашим добровольцам случилось настоящее чудо – в лесном массиве девочку нашла поисковая группа. Хочу выразить огромную благодарность от всех жителей Нижегородской области за ту неоценимую работу, которую вы выполнили. Благодарю всех волонтеров, которые приехали из разных уголков Нижегородской области, а также из других регионов,
отметил Глеб Никитин.
По мнению главы региона, «2020 год должен стать для Нижегородской области годом большого субботника»:
– Нижегородцы всегда отличались особой любовью к своей земле, к своей малой родине, к защите и сохранению того великого наследия, что нам досталось. Такие люди не сидят, сложа руки и не ждут, пока кто-то придет и починит их забор, уберет мусор от дома. И мы – власть – обязаны всячески поддерживать таких людей,
– подытожил нижегородский губернатор.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что нижегородские кардиохирурги в 2019 году сделали более тысячи операций на открытом сердце с применением искусственного кровообращения.
Оставить комментарий