Нейрохирург и волонтеры стали героями года в Нижегородской области

– Я не раз повторял и готов повторить снова, что главное сокровище Нижегородской области – это люди. Говоря о героях 2019 года, не могу не отметить Леонида Кравеца. Это руководитель Нижегородского нейрохирургического центра имени Фраермана, который в 2019 году провел уникальную для Нижнего Новгорода операцию по удалению злокачественной глубинной опухоли головного мозга,

– Не могу не сказать о ребятах-волонтерах, которые участвовали в поисках пятилетней Зарины Авгоновой. Девочка, напомню, пропала 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района. Маленькую Зарину искали почти четыре дня, и 21 августа благодаря нашим добровольцам случилось настоящее чудо – в лесном массиве девочку нашла поисковая группа. Хочу выразить огромную благодарность от всех жителей Нижегородской области за ту неоценимую работу, которую вы выполнили. Благодарю всех волонтеров, которые приехали из разных уголков Нижегородской области, а также из других регионов,

– Нижегородцы всегда отличались особой любовью к своей земле, к своей малой родине, к защите и сохранению того великого наследия, что нам досталось. Такие люди не сидят, сложа руки и не ждут, пока кто-то придет и починит их забор, уберет мусор от дома. И мы – власть – обязаны всячески поддерживать таких людей,