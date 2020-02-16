Нижегородский «Интерактивный музей «Кварки» признан «Лучшим социальным проектом года» на Всероссийском конкурсе
Музей занимательных наук «Кварки» стал лауреатом Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года».
Конкурс «Лучший социальный проект года» – один из ведущих проектов в рамках платформы «Россия – страна возможностей», которая находится под патронатом главы российского государства Владимира Путина. Его организует Российский государственный социальный университет совместно с федеральным министерством экономического развития.
Мероприятие призвано найти и затем поддержать наиболее эффективные социальные практики и проводится в два этапа: сначала на регионом, затем на федеральном ровнях. На первом из них с 2017 года конкурс проводит автономная некоммерческая организация «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области».
В конкурсе 2019 года приняли участие 1600 проектов из различных регионов страны. Более всего заявок поступило от Нижегородской области – 102.
В финальную часть конкурса вышли 389 проектов отечественных предпринимателей, которые представляют собой различные формы решения социальных проблем:
- реабилитация детей и пожилых людей,
- сохранение культурного и исторического наследия,
- трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья
«Музей занимательных наук «Кварки» не только популяризует научное знание, но и, делая это в яркой и занимательной форме, помогает организовать интеллектуальный, культурный и образовательный досуг. Детей и подростков интерактивный музей мотивирует заниматься наукой. Здесь на площади 1400 кв.м более 100 интерактивных экспонатов, интерактивные экскурсии, мастер-классы, научные шоу-программы, эксперимент-шоу.
Кроме того, «Кварки» участвует и в других социальный проектах. Например, уже семь лет совместно с Нижегородской государственной областной библиотекой им. В.И. Ленина проводит среди нижегородских школьников конкурс научно-фантастического рассказа «Будущее - для человека!».
Напомним, ранее МедикФорум рассказывал, что нижегородская писательница Елена Крюкова стала лауреатом Всероссийской литературной премии «Золотой Витязь».
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