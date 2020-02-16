Для нижегородцев, которые ищут работу, проведут ряд ярмарок вакансий в различных районах области
Для студентов организуют консультационный центр по вопросам трудоустройства.
По итогам 2019 года среди всех субъектов Приволжского федерального округа в нижегородском регионе зафиксирован самый низкий показатель уровня безработицы. И более того: по этим показателям Нижегородская область занимает второе место в рейтинге субъектов Российской Федерации.
Однако проблема не снята полностью.
Всех, кто нуждается в трудоустройстве в Нижегородской области, приглашают 20 февраля 2020 года звонить на прямую телефонную линию «Ориентир» с 10.00 до 12.00. Специалисты центров занятости населения региона расскажут всем позвонившим о возможностях профессионального обучения, которое доступно всем безработным гражданам по направлениям службы занятости.
Телефон прямой линии: 8 (831) 234 07 18 (доб. 344).
Стоит отметить, что на официальном сайте (czn.nnov.ru) и интерактивном портале (zan.nnov.ru) службы занятости населения Нижегородской области также можно найти телефоны районных отделов и центров занятости населения.
В феврале и в начале марта 2020 года в различных районах Нижегородской области и областного центра, Нижнего Новгорода, пройдет серия ярмарок вакансий. Вакансии, о которых можно узнать, – это как непосредственно рабочие места, и места для профессионального обучения с потенциальным последующим трудоустройством.
18 и 27 февраля 2020 года такие ярмарки вакансий пройдет в центрах занятости
- Ардатовского,
- Богородского,
- Вачского,
- Воротынского,
- Городецкого (Заволжский отдел),
- Кстовского,
- Лукояновского,
- Павловского районов Нижегородской области,
- Арзамаса,
- Бора,
- Выксы,
- Дзержинска
- и Чкаловска.
Здесь специалисты расскажут не только о сегодняшнем положении на рынке труда, о том, где и какие работают курсы повышения уже полученной ранее квалификации или курсах, на которых можно получить новые специальности, но и всем спектре услуг, которые оказывают или могут оказать центры занятости населения.
Кроме того, на ярмарках можно провести беседу непосредственно с потенциальным работодателем или его представителями. Здесь же юристы проконсультируют по вопросам труда и занятости.
19 февраля и 4 марта 2020 года дни открытых дверей для тех, кто ищет работу пройдут в центрах занятости населения Городецкого района (Заволжский отдел) и Заречного отдела областного центра, Нижнего Новгорода.
Специалисты помогут соискателям составлять резюме, которые окажутся конкурентоспособными, расскажут о тонкостях трудового законодательства и, разумеется, познакомят с банком имеющихся в наличии в настоящее время вакансий.
Особый консультационный пункта службы занятости населения организуют для желающих найти работу студентов или выпускников вузов.
19 февраля 2020 года с 10.00 до 14.00 в Нижегородском техническом университете ГТУ им. Р.Е.Алексеева (Нижний Новгород, Казанское шоссе, д.12, корп.6) пройдет ярмарка вакансий именно для них.
Специалисты также расскажут о том, где и на каких условиях молодые люди могут сегодня найти работу в регионе, а также о курсах профессионального обучения и дополнительного образования.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что в нижегородских центрах занятости пройдут Дни открытых дверей для инвалидов, пенсионеров и предпенсионеров.
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