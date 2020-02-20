В нижегородской Пильне появится новая детская спортивная площадка

– Кроме этих работ в этом году у нас также начнется преображение четырех общественных пространств в городах, ставших победителями Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения» 2019 года. Это Богородск, Дзержинск, Навашино и Урень. Общая сумма гранта составляет 249 миллионов рублей,

В период с 10 по 31 октября 2019 года в 18 городах нижегородского региона, численность которых превышает 20?000 человек проходило открытое рейтинговое голосование: жители определяли, какие именно общественные пространства они хотели бы благоустроить у себя в течение 2020 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».В итоге жители региона определили для благоустройства 163 объекта, 84 из которых находятся в Нижнем Новгороде, а 79 — в районах Нижегородской области.В рабочем поселке Пильна таким объектом стал парк имени 40 лет Октября.Теперь пильненцы уже в третий раз собрались на общественные обсуждения, чтобы внести коррективы в уже существующий план преобразования поселкового парка.Решено сделать детскую спортивную площадку с мягким покрытием. По периметру парка появятся пешеходные дорожки с фонарями, лавочками и урнами. Есть предложения и оборудовать зону отдыха с круговой скамейкой и цветочной клумбой.Всего в 2020 в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в нижегородском регионе благоустроят и преобразят 131 общественное пространство, на что из бюджетов трех уровней –федерального, областного и местного – планируют направить 1 млрд 236 млн рублей.– отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Никитин считает, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона, поскольку позволяет изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств качественно.Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что в 2020 году спортплощадки появятся в более чем ста местах нижегородского региона.