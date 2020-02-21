Веревочный спортивный городок украсит «Молодежный» сквер в нижегородском Перевозе
В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2020 году в Нижегородской области будет благоустроено общественное пространство в городском округе Перевозский: сквер «Молодежный» в самом Перевозе, который располагается вблизи 1-го микрорайона 1 и улицы Чугунова.
Так решил жители Перевоза, которые накануне собрались на общественное обсуждение деталей доработанного после неоднократных встреч и дискуссий жителей проекта.
– При подготовке проекта мы неоднократно проводили встречи с общественностью, представителями бизнеса. Также прошло анкетирование и интервьюирование жителей, и даже конкурс детского рисунка. Таким образом, итоговый вариант документа выполнен с учетом пожеланий максимального количества жителей города,
– заявил заместитель главы перевозской администрации Дмитрий Дроков.
Разногласия по поводу выбора и установки в сквере арт-объектов и фотозон, которые возникали у перевозцев в ходе прошлых обсуждений, теперь были сняты. разработчики проекта благоустройства «Молодежного» сквера обновили концепцию, включив в нее посадку зеленых насаждений, асфальтобетонные пешеходные дорожки, фонари освещения, установку лавочек и мусорных урн, организацию зоны Wi-Fi-зоны.
А также – оборудование в сквере спортивного веревочного городка и качелей, как для детей, так и для взрослых.
– Проведение общественных обсуждений проектов благоустройства является неотъемлемой частью работ по реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Только выслушав все стороны, можно создать такую территорию, где с удовольствием будут отдыхать все жители. Всего же в регионе в этом году мы планируем преобразить 131 общественное пространство. И проект каждого из них обязательно должен пройти процедуру согласования жителей
– отметил глава Нижегородской области Глеб Никитин.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в нижегородской Пильне появится новая детская спортивная площадка.
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