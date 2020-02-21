Веревочный спортивный городок украсит «Молодежный» сквер в нижегородском Перевозе

– При подготовке проекта мы неоднократно проводили встречи с общественностью, представителями бизнеса. Также прошло анкетирование и интервьюирование жителей, и даже конкурс детского рисунка. Таким образом, итоговый вариант документа выполнен с учетом пожеланий максимального количества жителей города,

– Проведение общественных обсуждений проектов благоустройства является неотъемлемой частью работ по реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Только выслушав все стороны, можно создать такую территорию, где с удовольствием будут отдыхать все жители. Всего же в регионе в этом году мы планируем преобразить 131 общественное пространство. И проект каждого из них обязательно должен пройти процедуру согласования жителей