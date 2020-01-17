Детскую и спортплощадки в парке «Семейное счастье» оборудуют в поселке Ломовка Нижегородской области

– Жители также примут участие в реализации данного проекта. Они уже высказали пожелания провести на этой территории субботники и высадить цветы кустарники,

– Только спрашивая мнение жителей, мы можем создать такой парк или сквер, где будет интересно проводить время всем слоям населения. Необходимо ориентироваться на их пожелания и на их идеи. Наша задача качественно изменить жизнь людей и общественные пространства не только в крупных городах, но и отдаленных деревнях и поселках,