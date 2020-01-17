Детскую и спортплощадки в парке «Семейное счастье» оборудуют в поселке Ломовка Нижегородской области

семья

В поселке Ломовка Арзамасского района Нижегородской области состоялось общественное голосование: какой из двух путей общественного благоустройства, первоначально выбранных жителями, следует предпочесть и следует считать основным.

Речь идет об изменениях, которые стали возможными в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».

После первого обсуждения осталось неясным, что именно следует благоустроить на территории: часть жителей голосовала за проект «Площадь фестивальная», а вторая – за создание парка «Семейное счастье».

В результате победил именно этот проект,  в ходе реализации которого жители должны получить, в рамках городской концепции «Семейное счастье» и детскую и спортивную площадку, и так называемую фотозону, и площадку для проведения массовых мероприятий.

– Жители также примут участие в реализации данного проекта. Они уже высказали пожелания провести на этой территории субботники и высадить цветы кустарники,

– заявила глава администрации Ломовского сельсовета Татьяна Бурлакова.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин, в свою очередь, отметил, что в процессе принятия решений о благоустройстве важно в первую очередь участвовать участие жителей:

– Только спрашивая мнение жителей, мы можем создать такой парк или сквер, где будет интересно проводить время всем слоям населения. Необходимо ориентироваться на их пожелания и на их идеи. Наша задача качественно изменить жизнь людей и общественные пространства не  только в крупных городах, но и отдаленных деревнях и поселках,

– сказал по этому поводу Глеб Никитин.

В прошлом году в регионе преобразили 100 общественных пространств. В этом году планируется благоустроить 131 территорию. На это из всех уровней бюджета будет направлено 1,2 миллиарда рублей.

Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что в нижегородском Сокольском жители благоустроили Парк Победы.
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