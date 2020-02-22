В нижегородском Арзамасе хотят проложить велодорожки на самой любимой горожанами улице города
Город Арзамас Нижегородской области намерен принять участие во всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения – 2021», однако его жители еще не вполне определились, какие именно объекты в рамках программы по преображению общественных пространств хотели бы увидеть на своей территории в 2020 году, если в случае победы федеральное министерство строительства выделит городу денежный грант.
Известно, что в этом случае в центре концепции благоустройства, разработкой которой займется Институт развития городской среды Нижегородской области (ИРГСНО), окажется арзамасская улица Карла Маркса – одна из наиболее старых.
Здесь особенно много старых исторических зданий, тут расположены крупные учебные заведения, а для горожан улица служит одним из наиболее любимых мест для прогулок. Последним мешает то, что пешеходная инфраструктура Арзамаса развита достаточно слабо, а разнообразные элементы городской среды не имеют органичного единства в рамках цельной дизайн-концепции.
В Арзамасе прошли публичные слушания о том, как именно следует преобразить город. Горожане надеются, что во всероссийском состязании малых городов, в котором жители хотят участвовать вторично, удастся одержать победу и любимая пешеходная улица заиграет красками, которые содержит в себе, но не спешит выставлять напоказ.
В окрестностях улицы могут появиться спортивные объекты: детская спортплощадка, веревочный городок либо что-то иное. В частности, в ходе публичного обсуждения поступали предложения проложить вдоль улицы велосипедные дорожки.
Архитекторы ИРГСНО приглашают всех неравнодушных к судьбе Арзамаса принять участие в обсуждении актуальных вопросов, которые связаны с тем, как именно после благоустройства будет выглядеть улица Карла Маркса.
По адресу https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5eIm1nBgdlHeIGkQfNiz-He_Oi3kl_qraIZcd5mw6GPLCfg/viewform можно найти и заполнить анкету, ответы на вопросы которой помогут специалистам сформировать концепцию благоустройства.
Следует отметить, что Арзамас – не единственный город нижегородского региона, который планирует принять участие в конкурсе на право благоустройства территории. В настоящее время Нижегородская область направила на Всероссийский конкурс «Малые города и исторические поселения – 2021» девять заявок.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что в нижегородской Пильне возникнет новая детская спортивная площадка.
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