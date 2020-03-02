В Ростове-на-Дону 29 февраля родилось 20 детей
Теперь им придется отмечать день рождения раз в четыре года.
В последний февральский день високосного 2020 года в областной столице Ростовской области появились на свет 20 малышей. Сообщение об этом появилось на официальном сайте администрации Ростова-на-Дону.
29 февраля родились 9 мальчиков и 11 девочек. Теперь им предстоит отмечать свой день рождения раз в четыре года. Впрочем, многие из рожденных в этот день считают, что не будет ничего страшного, если они слегка подкорректируют официальную дату своего рождения и будут праздновать 28 февраля или 1 марта. Порой родители сами, чтобы не создавать детям ненужных проблем, записывают их в свидетельстве днем раньше или днем позже реального появления на свет.
Напомним, 29 февраля – 60-й день високосного года. Этот дополнительный день появился для того, чтобы компенсировать расхождение между движением Солнца и календарём. Дело в том, что Земля совершает полный виток вокруг Солнца не за 365 дней, а за 365 дней 5 часов 48 минут и 46 секунд. Вот эти «лишние» часы суммируются и за четыре года превращаются в дополнительные сутки, которые приплюсовываются к самому короткому зимнему месяцу.
Стоит заметить, что припоздавшая на сутки календарная весна в этом году радует своей погодой. На этой неделе ожидается потепление воздуха до +20 градусов, правда, будет ветрено и возможны осадки в виде дождя. А еще в регионе уже полным ходом цветут первые весенние цветы.
Ранее сообщалось, что на базе детской больницы № 2 Ростова-на-Дону организовали изолятор для людей, прибывающих из Китая. Причина — свирепствующая по всему миру коронавирусная инфекция нового типа.
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