Нижегородские волонтеры открыли штаб «МЫ» для реализации общественных инициатив

– Сегодня «МЫ» стартовали официально. Теперь у нас есть пространство, где можно творить, реализовать проекты. Мы пригласили на открытие активных нижегородцев, чтобы они присоединились и своими проектами сделали наш город лучше. Сейчас проходит игра, где ребята в режиме реального времени создают идеи, которые в будущем будут реализовывать с помощью приложения «МЫ»,

В Нижнем Новгороде было образовано новое общественное движение «МЫ», которое намерено уделять особое внимание социальным инициативам нижегородцев. 13 марта был открыт штаб движения, который, по замыслу организаторов, способен стать площадкой для предложений, дискуссий и других проявлений гражданской и социальной активности.Практически каждый нижегородец может провести свое мероприятие, обсудить проблемы города, которые можно решить совместными усилиями на площадке штаба: организаторы заявляют, что это пространство открыто для посещения всем.Сооснователями движения выступают Роман Пономаренко, Мария Самоделкина и Соломон Апоян.– рассказал Роман Пономаренко.Организаторы рассказали также о возможностях нового мобильного приложения «МЫ». В нем нижегородцы могут как создавать собственные социально актуальные проекты, привлекая потенциальных единомышленников к их реализации, так и находить близкие себе социальные инициативы и присоединяться к ним.Общественную активность приложение поощряет начислением баллов, которые можно обменять на различные бонусы, которые дают возможность подписываться на книги, кино и музыку онлайн.В свою очередь общественные организации, которые станут лидерами рейтинга проектов по итогам каждого месяца, будут получать на реализацию собственных проектов финансовые гранты.Штаб «МЫ» располагается по адресу: Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Провиантская, 12 (32 офис).Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что «Волонтеры Победы» в Нижегородской области начали акцию, в ходе которой помогают ветеранам решать бытовые проблемы