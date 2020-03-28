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Из-за коронавируса повысился спрос на золото

Из-за коронавируса повысился спрос на золото

Добыча драгоценных металлов приостановлена в Перу и Южной Африке.

Америка испытывает дефицит в золоте. Дилеры, занимающиеся продажей драгоценных металлов, реализовали все, что у них было и приостановили свою деятельность.

Впервые в истории США инвесторы и банкиры столкнулись с такой проблемой и запаниковали. Для них это даже пострашнее угрозы заболеть коронавирусом.

За помощью они обратились к соседям в Канаду, но Королевский канадский монетный двор не может удовлетворить запросов об увеличении производства золотых слитков, которые могут быть отправлены в Нью-Йорк. Монетный двор сейчас работает в облегченном режиме, часть сотрудников отправлена по домам для профилактики заболевания, вызываемого COVID-19.

Кроме того, из-за коронавируса приостановлена добыча драгоценных металлов в Перу и Южной Африке. По этой причине цена фьючерсов на золото в США на этой неделе достигла семилетнего максимума. Она выросла примерно на 9 процентов, до 1620 долларов за тройскую унцию.

При этом инфицированных COVID-19 в мире становится все больше. По данным на 28 марта коронавирусом заболело 598 863 жителей планеты. Вирус проник уже во все государства Земли.

В США количество инфицированных составляет 105 030 человек. За последние сутки зафиксировано более 20 000 новых случаев заражения. Страна находится на грани эпидемиологической катастрофы и вышла на лидирующие позиции по количеству инфицированных коронавирусом граждан. В некоторых городах Америки уже устанавливают на улицах рефрижераторы для размещения умерших из-за перегруженности моргов.

Эпидемия коронавируса в мире привела к тому, что спрос на большинство товаров снизился до рекордно низких отметок. Однако есть и такие изделия, которые начали раскупать в кратчайшие сроки. Например, это касается медицинских масок и средств гигиены. Продажи этой категории товаров выросли на тысячи процентов.
Теги : золото, коронавирус, дефицит
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