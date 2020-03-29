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Накупив горы продуктов, россияне бросились скупать холодильники

Накупив горы продуктов, россияне бросились скупать холодильники

Бытовые приборы для длительного хранения продуктов пользуются повышенным спросом.

Запасливые россияне, накупившие продуктов на случай длительной осады от коронавируса, столкнулись с еще одной проблемой. Теперь эти запасы нужно где-то хранить. Интернет-магазины отмечают ажиотажный спрос на технику, предназначенную для длительного хранения продуктов.

Портал Ozon признался, что спрос на холодильники и морозильные камеры увеличился в четыре раза. При этом быстрее раскупается техника среднего и низкого ценового сегмента.

Продавцы маркетплейса Goods подошди к анализу ситуации более старательно, они зафиксировали даже даты ажиотажного потребительского всплеска. Количество заказов 14-19 марта выросло в четыре раза по отношению к 9-12 марта, и в 16,5 раза относительного среднего количества покупок в год, информирует ресурс. 

Примерно такая же картина в магазинах «Ситилинк», офлайн и онлайн. 14-19 марта было продало в четыре раза больше морозильных камер и в 2,5 раза — холодильников.

Стоит заметить, что предусмотрительные россияне скупают не только холодильники, но и другую бытовую технику. Они научены горьким опытом – после каждого катаклизма, в стране тут же на все поднимаются цены.

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Теги : запасы продуктов, пандемия, коронавирус
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