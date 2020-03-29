Накупив горы продуктов, россияне бросились скупать холодильники
Бытовые приборы для длительного хранения продуктов пользуются повышенным спросом.
Запасливые россияне, накупившие продуктов на случай длительной осады от коронавируса, столкнулись с еще одной проблемой. Теперь эти запасы нужно где-то хранить. Интернет-магазины отмечают ажиотажный спрос на технику, предназначенную для длительного хранения продуктов.
Портал Ozon признался, что спрос на холодильники и морозильные камеры увеличился в четыре раза. При этом быстрее раскупается техника среднего и низкого ценового сегмента.
Продавцы маркетплейса Goods подошди к анализу ситуации более старательно, они зафиксировали даже даты ажиотажного потребительского всплеска. Количество заказов 14-19 марта выросло в четыре раза по отношению к 9-12 марта, и в 16,5 раза относительного среднего количества покупок в год, информирует ресурс.
Примерно такая же картина в магазинах «Ситилинк», офлайн и онлайн. 14-19 марта было продало в четыре раза больше морозильных камер и в 2,5 раза — холодильников.
Стоит заметить, что предусмотрительные россияне скупают не только холодильники, но и другую бытовую технику. Они научены горьким опытом – после каждого катаклизма, в стране тут же на все поднимаются цены.
Пандемия коронавируса заставила россиян скупать десятки рулонов туалетной бумаги, консервы, гречку и другие крупы. Однако паразитолог Елена Чернышева призывает не поддаваться панике, хотя бы потому, что крупы хранятся не так долго, как принято думать.
Оставить комментарий