Профессор Мартин Халле назвал 6 способов поддерживать сосуды здоровыми
Если кровеносный сосуд закупоривается, затвердевает или повреждается, последствия этого могут быть опасными для жизни.
Доктор медицины, профессор Мартин Халле (Германия) рассказал, какие способы помогают поддерживать кровеносные сосуды целостными и здоровыми.
Есть разноцветные овощи и фрукты. По словам ученого, вещества, которые придают яркий цветной окрас кожуре плодов, – это полифенолы. Данные соединения стимулируют защитный механизм клеток, что делает сосуды и артерии более устойчивыми к повреждению.
Есть меньше насыщенных жиров. Насыщенные жирные кислоты «жесткие», ненасыщенные жирные кислоты «гибкие», упрощенно объясняет профессор Халле. Когда мы едим продукты, содержащие насыщенные жирные кислоты, стенки сосудов становятся более твердыми, а, значит, более ломкими.
«Ненасыщенные жирные кислоты делают сосуды эластичными, поэтому используйте в рационе оливковое, рапсовое или подсолнечное нерафинированные масла. Рыба, бобовые и цельнозерновые продукты также содержат ненасыщенные жирные кислоты», - поделился Мартин Халле.
Поддерживать нормальный вес. Профессор объясняет: жировая ткань выделяет в кровь воспалительные вещества, способные «атаковать» внутренний слой сосудов. Вес считается нормальным при ИМТ между 18,5 и 24,9.
Физические упражнения. Физическая активность делает пульс более частым, что на короткое время растягивает сосуды. Это, в свою очередь, запускает химические процессы, восстанавливающие поврежденные клетки в стенке сосуда.
Бросить курить. Мартин Халле напоминает: когда никотин попадает в организм, кровеносные сосуды сужаются – этот эффект вызывается даже выкуриванием одной сигареты. При длительном потреблении никотин атакует внутренний слой сосудов, вызывая его разрывы и рубцевание.
Следить за кровяным давлением. При высоком кровяном давлении кровь прижимается к стенкам сосудов с большей силой. Со временем это может привести к настоящей сосудистой катастрофе. Взрослым людям следует периодически проверять свое артериальное давление, и своевременно обращаться к врачу при его повышенных показателях.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиологом были названы способы разжижить кровь без лекарств.
Мартин Халле (Martin Halle)
ЗОЖ
профессор Технического университета Мюнхена, специалист в области кардиологии
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