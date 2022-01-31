Профессор Мартин Халле назвал 6 способов поддерживать сосуды здоровыми

«Ненасыщенные жирные кислоты делают сосуды эластичными, поэтому используйте в рационе оливковое, рапсовое или подсолнечное нерафинированные масла. Рыба, бобовые и цельнозерновые продукты также содержат ненасыщенные жирные кислоты», - поделился Мартин Халле.

По словам ученого, вещества, которые придают яркий цветной окрас кожуре плодов, – это полифенолы. Данные соединения стимулируют защитный механизм клеток, что делает сосуды и артерии более устойчивыми к повреждению.Насыщенные жирные кислоты «жесткие», ненасыщенные жирные кислоты «гибкие», упрощенно объясняет профессор Халле. Когда мы едим продукты, содержащие насыщенные жирные кислоты, стенки сосудов становятся более твердыми, а, значит, более ломкими.Профессор объясняет: жировая ткань выделяет в кровь воспалительные вещества, способные «атаковать» внутренний слой сосудов. Вес считается нормальным при ИМТ между 18,5 и 24,9.Физическая активность делает пульс более частым, что на короткое время растягивает сосуды. Это, в свою очередь, запускает химические процессы, восстанавливающие поврежденные клетки в стенке сосуда.Мартин Халле напоминает: когда никотин попадает в организм, кровеносные сосуды сужаются – этот эффект вызывается даже выкуриванием одной сигареты. При длительном потреблении никотин атакует внутренний слой сосудов, вызывая его разрывы и рубцевание.При высоком кровяном давлении кровь прижимается к стенкам сосудов с большей силой. Со временем это может привести к настоящей сосудистой катастрофе. Взрослым людям следует периодически проверять свое артериальное давление, и своевременно обращаться к врачу при его повышенных показателях.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиологом были названы способы разжижить кровь без лекарств.