Названы фрукты, способные снижать высокий уровень сахара в крови

«Мы обнаружили, что у людей, которые съедали порядка двух порций цельных фруктов в день, риск развития диабета 2 типа в течение следующих пяти лет был на 36% ниже, чем у тех, кто употреблял меньше половины этой порции», - заявил ведущий автор исследования доктор Никола Бондонно.

Яблоки.

Абрикосы.

Киви.

Сливы

Клементины.

Персики.