Ученые: 7 полезных для мозга продуктов могут улучшить психическое здоровье

«Пища также может влиять на состояние микробиома, а некоторые виды кишечных микробов связаны с более высокими показателями депрессии. Серотонин, который регулирует настроение, также тесно связан с кишечником: только пять процентов серотонина вашего тела вырабатывается в мозгу, а остальное вырабатывается, хранится и активно действует в кишечнике», - говорит Ума Найду.

Гарвардский диетолог и психиатр, доктор Ума Найду рассказала в интервью, что рацион человека является важной частью психического равновесия и может усиливать или ослаблять чувство напряжения и беспокойства, неврозы, приступы паники. Здоровье мозга зависит от того, что мы едим, подчеркивает ученый.Многие люди думают о еде с точки зрения их талии, но это также влияет напсихическое здоровье. Ось кишечник-мозг действительно существует, эти два органа происходят из одних и тех же клеток эмбриона и остаются связанными на протяжении всей жизни посредством широко обсуждаемого блуждающего нерва – основного компонента парасимпатической нервной системы, которая наблюдает за широким спектром важнейших функций организма, включая контроль настроения, иммунный ответ, пищеварение и частоту сердечных сокращений, объясняет доктор Найду.Продукты, полезные для мозга и психического здоровья.Согласно исследованию, которое было опубликовано журналом Neurology, ежедневное употребление даже одной порции листовых зеленых овощей замедляет возрастное снижение когнитивных функций.Ученые констатируют, что соединения, входящие в состав красного перца, черники, брокколи, баклажанов, могут подавлять воспаления нервной ткани, улучшать память, сон, настроение. Также очень полезен авокадо: его жиры способствуют усвоению фитонутриентов из других овощей.Сардины, сельдь, мидии, треска, водоросли и другие морепродукты являются источниками жирных кислот омега-3 с длинной цепью, которые необходимы мозгу. Потребление их достаточного количества связано с улучшением памяти и способностей к обучению, снижением скорости когнитивных функций.Они богаты растительным белком и клетчаткой, помогают снижать уровень сахара и холестерина в крови, что важно для хорошего здоровья мозга.Исследователи обнаружили, что гвоздика, корица, мускатный орех, куркума, имбирь и другие специи содержат питательные вещества, улучшающие качество памяти, снижающие стресс, улучшающие сон.Полезные бактерии, составляющие микробиоту нашего кишечника, активно развиваются при потреблении таких продуктов. Напомним, ферментированными являются творог, пахта, йогурт, квашеная капуста; кефир, кисломолочные напитки, чайный гриб, кимчи.Имеющиеся данные говорят, что люди, которые регулярно едят темный шоколад, на 70% снижают риск симптомов депрессии. Позитивное влияние этого продукта на мозг объясняет действием флавонолов, содержащихся в какао.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки могут указывать на истощенную от постоянного напряжения психику.