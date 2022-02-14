Как защититься от болезней сердца: определенный тип питания снижает риск на 31%

«Здоровый повседневный рацион питания может помочь снизить риск развития ишемической болезни сердца и высокого кровяного давления, остановить или предотвратить набор веса и возникновение диабета», - заявили специалисты Британского фонда сердца (BHF).

Избыток насыщенных жиров может увеличить количество холестерина в крови, что способствует развитию ишемической болезни сердца.

Употребление слишком большого количества соли может увеличить риск развития высокого кровяного давления и вместе с этим – ишемической болезни сердца.

Если вы употребляете более 90 граммов (в приготовленном виде) красного или переработанного мяса в день, эксперты рекомендуют сократить его количество до 70 граммов.

У курильщиков вероятность сердечного приступа почти в два раза выше, чем у людей, которые никогда не курили. Бросить курит не поздно никогда!