Ученые из Оксфорда определили продукты, ведущие к ишемической болезни сердца
Ученые Оксфордского университета пришли к заключению, что активное потребление мяса повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) возникает в условиях ухудшения кровоснабжения сердечной мышцы – чаще всего это происходит из-за повышенного содержание холестерина и жиров, сужающих или блокирующих кровеносные сосуды, питающие миокард. ИБС является широко распространенной патологией, одной из главных причин смертности и нетрудоспособности населения во всем мире.
Между тем, по данным Британского фонда сердца (BHF),
«риск сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить, ведя здоровый образ жизни – соответствующий рацион помогает предотвратить набор веса, подверженность диабету и гипертонии, подрывающих хорошее состояние сердца».
Специалисты Оксфордского университета провели большой систематический обзор имеющихся данных о связи пищевых привычек и здоровья, включая тринадцать когортных исследований с участием более 1,4 миллиона человек. Рацион питания участников этих исследований подробно анализировался, а состояние их здоровья отслеживалось в течение 30 лет. Результаты работы оксфордских ученых были опубликованы в Critical Reviews in Food Science and Nutrition.
Научные эксперты заключили, что одной из наиболее вредных для сердца пищевых привычек является злоупотребление красным мясом.
«Повышение количества съедаемого переработанного мяса на 50 граммов в день увеличивает риск ишемической болезни сердца на 18%. Каждые дополнительные 50 граммов необработанного красного мяса в день повышают риск ишемической болезни сердца на 9%» - таково резюме исследователей.
Они отмечают, что красное мясо является во много полезным продуктом, одним из основных источников витамина B12 в рационе людей, к тому же дающим нам железо, цинк. Но значительное содержание насыщенных жиров в этом продукте может увеличить количество холестерина в крови и повысить риск развития ишемической болезни сердца.
Людям, которые съедают более 90 граммов красного или переработанного мяса в день, ученые рекомендуют сократить потребление до 70 граммов. Под переработанным мясом понимаются мясные продукты, приготовленные путем копчения, засолки или добавления консервантов – это, например, разнообразные колбасы и сосиски, бекон, ветчина, паштеты и т.п.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиологи обновили рекомендации по питанию, призванному поддерживать здоровье сердца.
Оксфордский университет (University of Oxford)
ЗОЖ
британский университет в городе Оксфорд, один из старейших университетов в мире,
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