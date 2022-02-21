Ученые из Оксфорда определили продукты, ведущие к ишемической болезни сердца

«риск сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить, ведя здоровый образ жизни – соответствующий рацион помогает предотвратить набор веса, подверженность диабету и гипертонии, подрывающих хорошее состояние сердца».

«Повышение количества съедаемого переработанного мяса на 50 граммов в день увеличивает риск ишемической болезни сердца на 18%. Каждые дополнительные 50 граммов необработанного красного мяса в день повышают риск ишемической болезни сердца на 9%» - таково резюме исследователей.