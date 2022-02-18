Защита для сердца: кардиологи из AHA обновили рекомендации по питанию

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сердце нарисовано на листе бумаги

Американская кардиологическая ассоциация (AHA) впервые за 15 лет опубликовала обновленный список рекомендаций по питанию для поддержания здоровья сердца.
 
Сердечно-сосудистые заболевания, поддающиеся лечению или хронические, являются причиной максимального количества смертей, ежегодно случающихся во всем мире. Будь то сердечный приступ или остановка сердца, ишемическая болезнь сердца или заболевание периферических артерий – по словам кардиологов, любое заболевание, связанное с нарушением здорового состояния сосудов и миокарда, может привести к летальному исходу, если его вовремя не диагностировать или не лечить. В свою очередь, рацион питания и некоторые практики, внедренные в образ жизни, являются факторами, способными обеспечивать эффективную защиту от развития сердечных заболеваний. В связи с этим Американская кардиологическая ассоциация (AHA) впервые за многие годы обновила список рекомендаций по питанию для здоровья сердца.

Вот каковы новые рекомендации кардиологов, относящиеся к питанию.
  • Включите в свой рацион разнообразные фрукты и овощи.
  • Регулируйте потребление и расход энергии для достижения здоровой массы тела.
  • Выбирайте цельнозерновые продукты вместо продуктов из очищенного, отшлифованного или измельченного зерна.
  • Чаще употребляйте жидкие растительные масла, такие как кукурузное масло, подсолнечное масло, масло канолы и оливковое масло, вместо животных жиров.
  • Минимизируйте потребление алкоголя.
  • Переходите на здоровые версии нежирных белков.
  • Ограничьте потребление сладких продуктов и напитков.
  • Выбирайте продукты с минимальной обработкой вместо продуктов с высокой степенью обработки.
  • Готовьте еду с ограниченным количеством соли или без соли.
Эксперты подчеркивают, что для защиты сердца от приобретаемых болезней полезные привычки эффективнее всего начинать практиковать на раннем этапе жизни, сохраняя их затем на протяжении многих лет. Для этой цели выбор продуктов с минимальной обработкой и насыщенных растительными белками является ключевым принципом питания, независимо от того, где вы едите, резюмируют кардиологи.

Ранее портал MedikForum.ru писал о пользе бобовых в деле снижения высокого артериального давления.

Американская кардиологическая ассоциация (AHA)

ЗОЖ

некоммерческая организация в США, спонсирующая медицинские исследования в области кардиологии

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