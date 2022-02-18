Защита для сердца: кардиологи из AHA обновили рекомендации по питанию
Американская кардиологическая ассоциация (AHA) впервые за 15 лет опубликовала обновленный список рекомендаций по питанию для поддержания здоровья сердца.
Сердечно-сосудистые заболевания, поддающиеся лечению или хронические, являются причиной максимального количества смертей, ежегодно случающихся во всем мире. Будь то сердечный приступ или остановка сердца, ишемическая болезнь сердца или заболевание периферических артерий – по словам кардиологов, любое заболевание, связанное с нарушением здорового состояния сосудов и миокарда, может привести к летальному исходу, если его вовремя не диагностировать или не лечить. В свою очередь, рацион питания и некоторые практики, внедренные в образ жизни, являются факторами, способными обеспечивать эффективную защиту от развития сердечных заболеваний. В связи с этим Американская кардиологическая ассоциация (AHA) впервые за многие годы обновила список рекомендаций по питанию для здоровья сердца.
Вот каковы новые рекомендации кардиологов, относящиеся к питанию.
- Включите в свой рацион разнообразные фрукты и овощи.
- Регулируйте потребление и расход энергии для достижения здоровой массы тела.
- Выбирайте цельнозерновые продукты вместо продуктов из очищенного, отшлифованного или измельченного зерна.
- Чаще употребляйте жидкие растительные масла, такие как кукурузное масло, подсолнечное масло, масло канолы и оливковое масло, вместо животных жиров.
- Минимизируйте потребление алкоголя.
- Переходите на здоровые версии нежирных белков.
- Ограничьте потребление сладких продуктов и напитков.
- Выбирайте продукты с минимальной обработкой вместо продуктов с высокой степенью обработки.
- Готовьте еду с ограниченным количеством соли или без соли.
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Американская кардиологическая ассоциация (AHA)
ЗОЖ
некоммерческая организация в США, спонсирующая медицинские исследования в области кардиологии
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