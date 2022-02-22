Как снизить высокое кровяное давление: названы семь эффективных естественных способов

«Любая деятельность, которая увеличивает частоту сердечных сокращений и дыхания, считается аэробной активностью, включая активные виды спорта, такие как баскетбол или теннис, езду на велосипеде, подъем по лестнице, танцы, работу в саду, бег трусцой, плавание, ходьбу».

Совет экспертов: Если у вас высокое кровяное давление, то прежде чем начинать активно заниматься упражнениями, нужно проконсультироваться с врачом, так как их внезапное быстрое повышение нагрузки может быть опасным.