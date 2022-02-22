Как снизить высокое кровяное давление: названы семь эффективных естественных способов
Высокое кровяное давление является причиной более половины всех инсультов и сердечных приступов, а, между тем, снизить его показания возможно, просто изменив образ жизни.
По данным Express Health, врачи обращают внимание на семь эффективных естественных способов снизить показатели высокого артериального давления.
Физическая активность. Потеря веса, если он является избыточным, содействует снижению кровяного давления, а физические упражнения – это отличный способ ускорить ее. Клиника Майо рекомендует тратить на умеренную аэробную активность не менее 150 минут.
«Любая деятельность, которая увеличивает частоту сердечных сокращений и дыхания, считается аэробной активностью, включая активные виды спорта, такие как баскетбол или теннис, езду на велосипеде, подъем по лестнице, танцы, работу в саду, бег трусцой, плавание, ходьбу».
- Совет экспертов: Если у вас высокое кровяное давление, то прежде чем начинать активно заниматься упражнениями, нужно проконсультироваться с врачом, так как их внезапное быстрое повышение нагрузки может быть опасным.
Меньше алкоголя. Употребление слишком большого количества алкоголя может поднять кровяное давление до нездорового уровня. Один напиток в день для женщин и два напитка в день для мужчин – количество больше этого считается неумеренным. Клиника Майо предупреждает, что употребление более трех порций алкоголя за один присест временно повышает кровяное давление, а привычка выпивать таким образом содействует его долгосрочному повышению.
Бросать курить. Химические вещества в сигаретах делают стенки артерий липкими, позволяя жировому материалу лучше оседать на них – это повышает вероятность закупорки, роста кровяного давления, учащенного сердцебиения, которые увеличивают шансы на сердечный приступ или инсульт.
Потреблять достаточно магния. Еще один эффективный естественный способ снизить высокое кровяное давление – получать достаточно магния. Исследования показывают, что в этом случае наблюдается как более низкое кровяное давление, так и улучшение кровотока в целом. Магнием богаты темно-зеленые листовые овощи (шпинат, капуста), тыквенные семечки, цельнозерновые продукты, чечевица, нут, темный шоколад.
Больше калия. Продукты, богатые калием, также важны для контроля высокого кровяного давления. Это связано с тем, что данный минерал снижает действие натрия – чем больше калия вы употребляете, тем больше натрия теряете с мочой. Вдобавок калий снимает напряжение в стенках кровеносных сосудов, что усиливает эффект снижения кровяного давления.
Все взрослые должны получать 4700 мг калия в день. Средний банан содержит около 420 мг. Другими продуктами, богатыми калием, являются абрикосы, авокадо, дыня, нежирное молоко и йогурт, грейпфруты, грибы, апельсины, картофель, изюм, финики, помидоры.
Осторожнее с кофе. У некоторых людей, которые регулярно пьют напитки с кофеином, среднее кровяное давление выше, чем у тех, кто не употребляет кофеина. Некоторые исследователи считают, что он блокирует гормон, способствующий расширению артерий, а также заставляет надпочечники выделять больше адреналина, что приводит к повышению артериального давления.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как заметить возникшую гипертонию по изменениям с глазами.
Клиника Майо (Mayo Clinic)
ЗОЖ
один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира, расположенный в США
Комментарии
Оставить комментарий