Диетолог рассказала, как режим дня влияет на психическое здоровье

«️Своевременное поступление полезных веществ в организм способствует его рациональному функционированию. Именно правильный прием пищи и режим дня позволяет обеспечить клетки и ткани необходимыми компонентами. Что в свою очередь убережёт от лишних стрессов», — уточнила она.

Рекомендации для женщин

Рекомендации длямужчин

Прежде всего, врач подчеркнула: здоровый образ жизни, включающий в себя режим правильного питания, физическую активность и рациональный отдых, является залогом не только крепкого иммунитета, молодости и красоты, а и психического здоровья.Для восстановления женскому организму требуется не менее 8 часов сна. Рацион прекрасной половины человечества должен включать три основных приема пищи и перекус, от которого по возможности лучше отказаться. Правильно выстроенный график питания поможет не перегружать желудочно-кишечный тракт.Сильному полу, врач рекомендует отходить ко сну не позднее 23:00 и просыпаться около 6:00. При этом утро лучше начать с разминки мышц. В течение дня у мужчинам также требуется три основных приемов пищи, при необходимости можно добавить еще один.Помимо этого, специалист обозначила, что в отличии от женского организма, мужской требует регулярных силовых упражнений.По словам диетолога, следование таким правилам режима дня приучит организм правильно усваивать продукты питания, что приведет к общему улучшению его состояния.Кроме того, она отметила, что особое внимание следует уделять завтраку: он должен включать белки (принимают участие в формировании клеток), сложные углеводы (обеспечивают энергию и сытость) и овощи (источники клетчатки).