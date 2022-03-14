Что лучше съесть перед сном, если вы голодны: советы диетолога Бейли

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ночной сон

Ложиться в постель голодным не следует, это мешает нормальному засыпанию.

В своем интервью диетолог Кристин Бейли объяснила, почему чувство голода не дает человеку уснуть. Дело в том, что голодный организм активизирует выброс гормона, препятствующего сну.

«Если человек голоден, и уровень глюкозы в его крови падает, организм начинает вырабатывать много кортизола – этот гормон стресса блокирует действие мелатонина. Мелатонин является гормоном, который контролирует циклы сна», - говорит эксперт.

По словам диетолога, чтобы не чувствовать себя голодным при укладывании в постель, нужно что-нибудь поесть, однако при этом важно не переедать. Кристин Бейли констатирует, что одним из лучших перекусов перед сном является горстка орехов – в частности, миндаля. Бейли уточнила, что немного орехов, съеденных примерно за час или два до того, как ложиться спать, позволяют стабилизировать уровень сахара в крови – это позитивно влияет на процесс успокоения, расслабления, способствующий засыпанию.

Эксперт рекомендует перекусывать миндалем, так как он содержит большое количество мелатонина. Кроме того, в нем много магния и кальция – эти минералы помогают со сном и расслаблением.

Другие продукты, которые также уместны вечером, помогают заснуть.
  • Теплое молоко.
  • Ромашковый чай.
  • Киви.
  • Грецкие орехи.
  • Вишня.
В свою очередь, Фонд сна (Sleep Foundation) свидетельствует, что для лучшего засыпания полезно перекусывать продуктами, содержащими сложные углеводы, – например, тостом из цельнозерновой муки или небольшой порцией овсяных хлопьев. Эти продукты достаточно быстро перевариваются и вызывают выброс серотонина, способствующего нужному расслаблению.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая поза во сне наиболее предпочтительна для сохранения здоровья мозга.
Кристин Бейли (Christine Bailey)
Кристин Бейли (Christine Bailey)
ЗОЖ
диетолог, автор книг о здоровом питании
Теги : здоровый сон, еда на ночь, Кристин Бейли