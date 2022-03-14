Что лучше съесть перед сном, если вы голодны: советы диетолога Бейли

«Если человек голоден, и уровень глюкозы в его крови падает, организм начинает вырабатывать много кортизола – этот гормон стресса блокирует действие мелатонина. Мелатонин является гормоном, который контролирует циклы сна», - говорит эксперт.

Теплое молоко.

Ромашковый чай.

Киви.

Грецкие орехи.

Вишня.