3 перекуса перед сном, чтобы «стабилизировать уровень сахара» - помогают людям заснуть
Диетолог Кристин Бейли рассказала о том, как хорошо выспаться ночью. Диетолог советует то, что она называет «приемом пищи, ограниченным по времени».
Короче говоря, это означает прекращение приема пищи в определенное время перед сном, чтобы помочь заснуть.
Кристин сказала:
«Многих клиентов я призываю к так называемому ограниченному по времени приему пищи. Итак, давайте попробуем заставить их поесть как можно раньше, скажем, около 19:00. Тогда вы позволяете, по крайней мере, вероятно, многим клиентам, за три-четыре часа до сна, не оставляя много еды в желудке. Некоторые из моих клиентов считают, что если они едят слишком рано, они могут перекусить. Это будет всего лишь горсть орехов, а не большой перекус, примерно за час или два до того, как они лягут спать, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови. Этот метод кажется действительно хорошей возможностью для людей хорошо поесть, но дать пищеварительной системе время поработать, прежде чем они лягут спать».
Как еда влияет на сон?
Диета влияет на сон несколькими способами и может оказать глубокое влияние на качество сна. Будь то дефицит минералов и витаминов, вызывающий проблемы со сном, или уровень сахара в крови, внимание к тому, что вы едите, может помочь со сном.
Продукты, способствующие сну
Фрукты и овощи
Употребление в пищу разнообразных фруктов и овощей в течение дня важно для получения достаточного количества витаминов и минералов, что способствует лучшему сну.
Миндаль
Миндаль содержит магний, который способствует лучшему сну.
Ромашковый чай
Ромашковый чай содержит антиоксидант под названием апигенин, который может помочь вам почувствовать сонливость.
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Кристин Бейли
Здоровье
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