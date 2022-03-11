3 перекуса перед сном, чтобы «стабилизировать уровень сахара» - помогают людям заснуть

«Многих клиентов я призываю к так называемому ограниченному по времени приему пищи. Итак, давайте попробуем заставить их поесть как можно раньше, скажем, около 19:00. Тогда вы позволяете, по крайней мере, вероятно, многим клиентам, за три-четыре часа до сна, не оставляя много еды в желудке. Некоторые из моих клиентов считают, что если они едят слишком рано, они могут перекусить. Это будет всего лишь горсть орехов, а не большой перекус, примерно за час или два до того, как они лягут спать, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови. Этот метод кажется действительно хорошей возможностью для людей хорошо поесть, но дать пищеварительной системе время поработать, прежде чем они лягут спать».

Как еда влияет на сон?

Продукты, способствующие сну