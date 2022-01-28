Не можете спать? Попробуйте перекусить одним из этих 10 продуктов

«Исследования показывают, что продукты, которые вы обычно не рассматриваете, на самом деле содержат свойства, способствующие сну, такие как магний, триптофан и антиоксиданты, которые способствуют более легкому и быстрому засыпанию».

Молочные продукты

Шоколад

Латук

Вишня

Чай из пассифлоры

Грецкие орехи

Ромашковый чай

Лосось

Инжир

Миндаль