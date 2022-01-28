Не можете спать? Попробуйте перекусить одним из этих 10 продуктов
Может быть трудно уснуть, когда вы слишком много внимания уделяете засыпанию и заставляете себя ложиться спать очень рано, чтобы выспаться положенные восемь часов. Диетолог Рози Миллен называет 10 продуктов, которые помогут улучшить качество сна.
По словам диетолога Рози Миллен, внесение простых изменений в свой рацион действительно может помочь вам уснуть.
«Исследования показывают, что продукты, которые вы обычно не рассматриваете, на самом деле содержат свойства, способствующие сну, такие как магний, триптофан и антиоксиданты, которые способствуют более легкому и быстрому засыпанию».
Молочные продукты
Кальций, содержащийся в сыре, йогурте и молоке, помогает мозгу использовать триптофан, содержащийся в молочных продуктах, для производства мелатонина, вызывающего сон.
Шоколад
Темный шоколад содержит минералы, которые помогают регулировать сон, такие как кальций, магний и теобромин. Он также содержит серотонин, который расслабляет тело и разум.
Латук
Удивительно, но салат содержит вещество, называемое лактукарием, которое может вызывать сонливость.
Вишня
Вишня — еще один отличный источник мелатонина — химического вещества, которое контролирует внутренние часы организма и регулирует сон.
Чай из пассифлоры
Пассифлора сводит к минимуму состояния, связанные со стрессом, и улучшает вашу способность заснуть, изменяя нейрокогнитивный процесс связывания рецепторов.
Грецкие орехи
Грецкие орехи являются хорошим источником аминокислоты триптофана. Одна порция грецких орехов (около горсти) содержит 318 мг этой полезной аминокислоты, преобразованной в мелатонин.
Ромашковый чай
Содержит апигенин — антиоксидант, который связывается со специфическими рецепторами в вашем мозгу, что может способствовать сонливости и уменьшать бессонницу
Лосось
Эта красная рыба содержит витамин B6, который снова стимулирует выработку мелатонина, вызывающего сон гормона, активируемого темнотой.
Инжир
Богат магнием, который помогает уснуть.
МиндальТакже богат магнием и помогает снизить уровень гормона стресса кортизола, который, как известно, нарушает сон.
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Рози Миллен (Rosie Millen)
Здоровье
Врач-диетолог, автор книг по правильному питанию (Великобритания).
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