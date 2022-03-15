5 вещей, которых не должно быть в спальне – и почему
Специалисты советуют не держать в спальне вещи, которые способствуют нервному напряжению или негативным эмоциям и в конечном итоге плохо влияют на сон.
Книги. В спальне не должно быть много книг. Прочитать большое количество книг в ближайшее время все равно невозможно – это создает стресс, особенно неосознанный. Лучше держать одну-две книги у кровати и действительно читать их. То же самое касается журналов – лучше оставить только самые актуальные. Старые можно утилизировать или перенести в другую комнату.
Письменный стол. Письменный стол в спальне? Ему лучше все-таки найти другое место. Когда наши вещи, которые ассоциируются с работой, находятся рядом с кроватью, мы не можем спать спокойно. Кстати, это касается не только стола, но и того, где остается ваш ноутбук. Эксперты советуют не держать его на прикроватной тумбочке. Все свои рабочие инструменты и атрибуты следует держать в другой комнате (или, как вариант, в шкафу).
Спортивное оборудование. Гантелям или домашнему тренажеру тоже не место в спальне. Если вы тренируетесь в этой комнате, ваш мозг не будет воспринимать ее как место для успокоения и расслабления.
Все, что вас пугает или расстраивает. В спальне также не должно быть предметов, при взгляде на которые вы начинаете испытывать неприятные ощущения. Чтобы не страдать от проблем с засыпанием или плохого, беспокойного сна, вы должны ассоциировать место, где спите, с чем-то позитивным, безмятежным – с тем, что приносит отдых и умиротворение. Поэтому в спальне не должно быть вещей, которые мешают этому.
В беспорядке разбросанные вещи. Многие ленятся или считают бессмысленным ежедневно аккуратно складывать одежду или убирать вещи в шкаф. В результате поверхности в комнате начинают покрываться предметами гардероба и не только. Но беспорядка в спальне следует избегать, чтобы иметь возможность спать в спокойной обстановке. Уделяйте уборке комнаты хотя бы пять минут до сна каждый вечер. Или заведите красивую корзину с крышкой, в которую можно что-нибудь кинуть, если нужно что-то быстро убирать, когда этого не хочется. В свободное время или на выходных ее можно разобрать, а до этого в спальне не будет хаоса.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что можно съесть перед сном, если ощущается голод.
Оставить комментарий