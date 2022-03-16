Высокое давление: простым продуктом для его снижения может быть морковь

«Несколько типов кислот моркови, от хлорогеновой до кофейной, могут помочь расслабить кровеносные сосуды – это, в свою очередь, позволяет снизить высокое кровяное давление, поскольку прохождение кровотока облегчается и его воздействие на стенки сосудов ослабевает», - объясняют эксперты.

По данным Гарвардской медицинской школы, морковь является одним из лучших представителей антигипертензивных продуктов. Снижению высокого артериального давления способствуют входящие в состав этого овоща фенольные соединения.Медики рекомендуют есть морковку в сыром виде, это позволяет получить максимальную пользу от ее употребления. Также гипотензивным действием обладает морковный сок. Исследование, опубликованное изданием Nutrition Journal, показало: ежедневное употребление около500 миллилитров морковного сока может понижать систолическое кровяное давление.В целом, резюмируют гарвардские ученые, следует стремиться к тому, чтобы употреблять до 15 разных цельных и необработанных термически овощей – это обеспечивает профилактику высокого уровня холестерина, что благоприятно отражается на показателях артериального давления.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы позволяют опознать наличие высокого давления у человека даже без тонометра.