«Уберите из рациона»: кардиологом назван «неожиданный» вредный для сердца продукт

«Может прозвучать очень неожиданно, но основной продукт, который вредит сердцу и присутствует в рационе множества людей, – это не свинина, не сало, не какое-то жирное мясо, а сахар», - поделилась мнением медик.

«Когда мы едим простые углеводы, вырабатывается эндогенный холестерин. Далее – атеросклероз, он напрямую связан именно с употреблением углеводов», - заметила Кореневич.